Jaki tani prezent na Mikołajki? Wybierz coś (techno)logicznego

Technologiczne akcesoria stanowią jedne z najlepszych pomysłów na prezent na Mikołajki. Polecam kilkanaście małych i nieco większych urządzeń w niskich cenach, które mogą w tym kontekście okazać się strzałem w dziesiątkę.

Jaki tani prezent na Mikołajki? Oto co polecamy:

smartwatch Redmi Watch 5 Active lub Realme Watch 5

lub słuchawki Baseus Bass BP1 Pro lub Realme Buds T310

lub głośnik Soundcore Select 4 Go lub Sony ULT Field 1

powerbank Baseus Bipow 2 Pro lub Xiaomi PB1165MI

lub zestaw Lego Game Boy lub Lego Fortnite Bus bojowy

lub gimbal DJI Osmo Mobile SE

wideorejestrator 70mai M310

przystawka Xiaomi TV Box S 3. generacji

Czasu na wybór prezentu jest coraz mniej, więc bez zbędnego przedłużania, przejdźmy od razu do rzeczy. Krótko mówiąc:

Zaczynamy!

Tani smartwatch na Mikołajki

Gdybym miał wskazać jedną konkretną kategorię urządzeń, które mogą cieszyć się szczególnie dużą popularnością w kontekście mikołajkowych prezentów, postawiłbym na smartwatche. Inteligentne zegarki są wszak stosunkowo niedrogimi i zarazem praktycznymi oraz fajnymi akcesoriami. Mam dwie propozycje.

Redmi Watch 5 Active

Pierwszą propozycją jest Redmi Watch 5 Active, który – w moim odczuciu – jest najtańszym smartwatchem godnym uwagi. Kosztuje niewiele ponad 100 złotych, a ma całkiem sporo do zaoferowania.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active (fot. Xiaomi )

Przede wszystkim został wyposażony w niezły jakościowo ekran o przekątnej 2 cali, na którym wyświetlany jest przyjazny dla użytkownika interfejs. Pozwala szybko podejrzeć powiadomienia z telefonu, a także wskazania liczników i czujników: pulsu, natlenienia krwi, kroków czy też spalonych kalorii.

Niezaprzeczalnym atutem tego modelu jest również możliwość prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth, a za przysłowiową wisienkę na torcie można uznać czas pracy sięgający 18 dni na jednym ładowaniu.

Realme Watch 5

Jeśli w kontekście prezentu celujesz w tani smartwatch, ale nieco wyższej klasy, rzuć też okiem na Realme Watch 5, którego ceny oscylują aktualnie w okolicach 250 złotych. Możliwości tego zegarka są zdecydowanie większe.

Realme Watch 5 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Poza wszystkim tym, co oferuje także Redmi Watch 5 Active, propozycja marki Realme ma wbudowany GPS, dzięki czemu potrafi śledzić trasę niezależnie od smartfona i lepiej radzi sobie z pomiarem tempa. Jego wyświetlacz obsługuje natomiast tryb Always on Display, pozwalając na podejrzenie aktualnej godziny w każdym momencie.

Wygodna, a zarazem solidna, pyło- i wodoszczelna konstrukcja, to kolejny atut, a nie bez znaczenia jest również czas pracy dochodzący do 2 tygodni między jednym ładowaniem a kolejnym. Sam bym się ucieszył, gdybym nie miał smartwatcha i dostał ten model w prezencie.

Oba opisane wyżej modele znalazły się też w moim rankingu najlepszych tanich smartwatchy. Zajrzyj do niego, jeśli szukasz czegoś innego – znajdziesz tam łącznie 9 propozycji w cenach nieprzekraczających 700 złotych.

Tanie słuchawki na Mikołajki

Świetną, a przy tym wyjątkowo uniwersalną opcją na mikołajkowy prezent, mogą być także całkowicie bezprzewodowe słuchawki, czyli TWS-y. Tak jak w przypadku zegarków mam dwie propozycje – jedną tańszą, a drugą minimalnie droższą.

Baseus Bass BP1 Pro

Kosztują tylko kilka dyszek, przez co ich specyfikacja robi jeszcze większe wrażenie. Słuchawki Baseus Bass BP1 Pro mają 12-milimetrowe przetworniki, wykorzystują technologię Bluetooth 6.0 i obsługują nie tylko kodeki SBC i AAC, ale też LDAC. To przepis na naprawdę niezłą jakość dźwięku.

Słuchawki Baseus Bass BP1 Pro (źródło: Baseus)

Recenzenci faktycznie chwalą je za ten aspekt, ale w tym miejscu wcale nie kończą się ich atuty. Słuchawki oferują również aktywną redukcję hałasu ze skutecznością sięgającą 50 dB, co pozwala cieszyć się w pełni komfortowym słuchaniem muzyki i podcastów praktycznie w każdych warunkach. Spokojnie można też porozmawiać, dzięki 6 mikrofonom z redukującą szumy technologią AI.

Bardzo dobrze wypada też czas pracy – sięga 12 godzin solo i 55 godzin z etui ładującym. Jedynie do jakości wykonania można mieć pewne zarzuty, ale – biorąc pod uwagę – cenę można (a nawet należy) przymknąć na to oko.

Realme Buds T310

Jeśli zależy Ci i na wysokiej jakości wykonania, i wysokiej jakości dźwięku, godną rozważenia propozycją wydają się słuchawki Realme Buds T310. Kosztują niewiele więcej, a ich sucha specyfikacja może wydawać się gorsza, ale realne odczucia wcale nie muszą takie być.

Realme Buds T310 (fot. Realme)

Realme Buds T310 to najnowszy model w serii, która od lat urzeka niezłym brzmieniem, bardzo skutecznym wygłuszaniem hałasu, trwałością, czasem odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu oraz lekką i wygodną konstrukcją. Trudno jest się tak naprawdę do czegokolwiek doczepić – szczególnie jeśli szuka się po prostu dobrych słuchawek na co dzień.

Myślę, że dzięki tej uniwersalności słuchawki Realme mogą być świetnym pomysłem na prezent dla naprawdę wielu osób.

Tani głośnik na Mikołajki

Pozostańmy w temacie sprzętu audio, ale przejdźmy do większych urządzeń. Bardzo dobrym prezentem może okazać się bowiem przenośny głośnik Bluetooth. Wśród moich propozycji znajdziesz zarówno ultramobilną opcję, jak i nieco potężniejszą.

Soundcore Select 4 Go

Soundcore Select 4 Go to niezwykle tani – bo kosztujący mniej niż stówkę – i równocześnie zaskakująco dobrze brzmiący głośnik Bluetooth. Chociaż jego dłuższy bok ma niespełna 13 cm, a waga wynosi tylko 265 g, wydobywają się z niego całkiem przyjemne dla ucha dźwięki. W razie czego można dostosować ich charakter do własnych preferencji, korzystając z equalizera.

Soundcore Select 4 Go (źródło: Media Expert)

Kolejnym atutem tego ultramobilnego modelu jest długi czas pracy – sięgający aż 20 godzin na jednym ładowaniu. Konstrukcja w klasie IP67 pozwala zaś z powodzeniem korzystać z niego także na plaży czy przy basenie.

Taki głośnik jest więc wyśmienitym prezentem dla kogoś, kto lubi brać muzykę na wynos i mieć gotowy do działania głośnik zawsze pod ręką.

Sony ULT Field 1

Drugi model, który chciałbym polecić, to Sony ULT Field 1 – nieco większy i oferujący potężniejszy dźwięk. Przyzwoite basy (które można dodatkowo podbić, wciskając jeden przycisk) i całkiem szczegółowe soprany to jego charakterystyka.

Sony ULT Field 1 (fot. Sony)

Bezprzewodowy głośnik Sony nie musi się też wstydzić swojej konstrukcji – odpornej na pył i wodę, a przy tym wyjątkowo estetycznej. Nieźle brzmi także czas pracy dochodzący do 12 godzin, szczególnie że całość waży jedynie 650 g.

To jasne, że ma swoje ograniczenia, ale dla osób o niesprecyzowanych wymaganiach, oczekujących po prostu niezłej jakości, będzie strzałem w dziesiątkę – nie mam wątpliwości.

Tani powerbank na Mikołajki

Do mobilnych akcesoriów, które uważam za dobry pomysł na prezent, zaliczam również powerbanki, a szczególnie – zyskujące ostatnio popularność – powerbanki z wbudowanym przewodem. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność pamiętania o kabelku – jest więc idealne dla zabieganych i zapominalskich. Ponownie proponuję dwa modele w niewygórowanych cenach.

Baseus Bipow 2 Pro

Baseus Bipow 2 Pro to przykład świetnego powerbanku, który może się doskonale spisać w roli awaryjnego akumulatora. Maksymalna moc ładowania wynosi 22,5 W – może i niewiele, ale w większości przypadków powinno w zupełności wystarczyć.

Baseus Bipow 2 Pro (źródło: Baseus)

Proponowany przeze mnie model cechuje się pojemnością 20000 mAh, co spokojnie wystarcza na 3 ładowania telefonu, a równocześnie sprawia, że nieczęsto trzeba ładować sam powerbank (a o takiej konieczności informuje wbudowany wyświetlacz). Z powodzeniem można go też zabrać do samolotu – mieści się w limitach popularnych linii lotniczych.

Powerbank Baseus jest lekki i poręczny, a wbudowany przewód (zakończony wtykiem USB typu C) – na tyle trwały, że może pełnić funkcję smyczy.

Xiaomi PB1165MI

Alternatywą dla wyżej opisanego modelu może być Xiaomi PB1165MI. To powerbank o mniejszej pojemności (10000 mAh), ale za to zdecydowanie wyższej mocy maksymalnej. Umożliwia równoczesne ładowanie dwóch urządzeń – jedno z mocą 120 W, a drugie z mocą 45 W.

Xiaomi PB1165MI (źródło: Xiaomi)

Sam powerbank również szybko się ładuje – po 15 minutach spokojnie uzyskamy 75%. Świetna sprawa dla kogoś, kto zapomina nie tylko o uzupełnieniu energii w smartfonie, ale też w powerbanku. Chyba wszyscy znamy takie osoby (jedną z nich nawet codziennie widzę w lustrze).

Lekka i poręczna, a przy tym solidna i estetyczna konstrukcja to kolejny atut opisywanego modelu. Firma Xiaomi postarała się również o komplet rozwiązań zabezpieczających – zapewniających ochronę podłączanym urządzeniom.

Tani zestaw Lego na Mikołajki

OK, zestaw Lego to nie do końca technologia – przyznaję. Daj mi jednak szansę. Moje propozycje są bowiem ściśle z technologią powiązane. Spójrz…

Lego Game Boy (72046)

Pierwsza opcja to zestaw pozwalający na złożenie repliki kultowego Game Boya. W pudełku znajdziesz 421 elementów potrzebnych do skonstruowania konsolki, wymiennych ekranów oraz kartridżów.

Lego Game Boy (źródło: Media Expert)

Moim zdaniem wygląda to genialnie i nie mam wątpliwości, że niejeden fan gamingu – szczególnie w wydaniu retro – miałby uśmiech od ucha do ucha, gdyby otrzymał taki prezent od Ciebie Świętego Mikołaja.

Lego Fortnite Bus bojowy (77073)

Możesz też rozejrzeć się za zestawem nawiązującym do kultowej już gry, jaką jest Fortnite. Lego ma całą serię poświęconą temu tytułowi, a jednym z ciekawszych modeli jest, w moim odczuciu, Bus bojowy.

Lego Fortnite Bus bojowy (źródło: Media Expert)

W pudełku znajdują się 954 elementy i 9 figurek ze świata Fornite’a. Te pierwsze pozwalają złożyć spory i naprawdę szczegółowy model pojazdu. Myślę, że to coś, co ucieszy zarówno dorosłego, jak i nastolatka.

Oczywiście ciekawych zestawów Lego – zarówno nawiązujących do technologii, jak i niekoniecznie – jest mnóstwo. Każdy zaś może stanowić dobry pomysł na prezent – zarówno dający frajdę i relaks, jak i rozwijający zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną.

Inne tanie pomysły na technologiczny prezent

Nadal nie udało Ci się znaleźć niczego dla Twoich bliskich. Na dokładkę mam jeszcze kilka innych propozycji…

DJI Osmo Mobile SE

Rzuć okiem na DJI Osmo Mobile SE – to najtańszy gimbal mobilny w ofercie chińskiego producenta. Nawet ten podstawowy model jednak zapewnia wysoki poziom stabilizacji i pozwala na nagrywanie zdecydowanie lepiej wyglądających filmów niż w przypadku rejestrowania z ręki.

DJI Osmo Mobile SE (źródło: x-kom)

Do tego oferuje wiele inteligentnych funkcji, takich jak chociażby Active Track 5.0. Sprawia ona, że kamera sama podąża za nagrywanym obiektem, dzięki czemu zostaje on utrzymany w centralnej części kadru.

Jeśli więc szukasz prezentu dla kogoś, kto zaczyna przygodę z vlogowaniem lub tworzeniem filmów albo też miłośnika fotografii, jest to – moim zdaniem – akcesorium, które zdecydowanie może przypaść takiej osobie do gustu.

70mai M310

Kolejna propozycja kierowana jest do zmotoryzowanych. Jest nią mianowicie 70mai M310, czyli tani wideorejestrator samochodowy oferujący całkiem niezłą jakość nagrań zza przedniej szyby pojazdu.

70mai M310 (źródło: 70mai)

Taki sprzęt pozwala kierowcy udowodnić swoją niewinność podczas zdarzenia drogowego, a także pokazać innym niezwykłe sytuacje, jakie zdarzyły mu się na trasie.

Dzięki wysokiej rozdzielczości, przysłonie f/2.0 i kącie widzenia 130 stopni wideorejestrator 70mai oferuje bogate w szczegóły nagrania. Praktyczne jest też wykrywanie kolizji – w takim przypadku automatycznie zapisywane jest nagranie ze zdarzenia (od 5 sekund przed kolizją do 25 sekund po niej).

Xiaomi TV Box S 3. generacji

Na koniec w kilku słowach wspomnę jeszcze o przystawce Xiaomi TV Box S 3. generacji. To urządzenie, które może przypaść do gustu komuś, kto narzeka na to, że na jego telewizorze już nic nie działa, ale nie chce wymieniać go na nowy.

Xiaomi TV Box S 3. generacji (Źródło: Xiaomi)

Niekoniecznie trzeba kupować nowy telewizor – wystarczy właśnie przystawka, która pozwala na uruchamianie wszystkich popularnych aplikacji VOD na dużym ekranie TV. Całość działa w oparciu o wszechstronny system Google TV.

Płynne działanie i przyjazny interfejs to kolejne atuty przystawki Xiaomi. Pełni ona również funkcję odtwarzacza multimedialnego.

Oczywiście, wymienianie ciekawych pomysłów na prezent można by ciągnąć praktycznie w nieskończoność. Jest tak wiele urządzeń i akcesoriów, które mogą się komuś przydać i równocześnie sprawić mu mnóstwo radości. Ja jednak proponuję zakończyć temat w tym miejscu.

No chyba że to Ty chcesz teraz podzielić się swoimi propozycjami. Jeśli tak, to – śmiało! – sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji.