Google Pixel 9a będzie większy i lepszy. Jak to wpłynie na cenę?

Amerykański gigant z Mountain View przygotowuje się do oficjalnej premiery nowego Pixela. Dowiedzieliśmy się, że smartfon Google Pixel 9a będzie się dość mocno różnił od swojego poprzednika. Jak wprowadzone przez producenta zmiany wpłyną na cenę nowego modelu?

Google Pixel 9a – specyfikacja jest już znana

Nowy Pixel zostanie wyposażony w wyświetlacz Actua o przekątnej 6,3 cala z funkcją adaptacyjnego dostosowywania częstotliwości odświeżania w zakresie od 60 do 120 Hz. Pixel 9a otrzyma zatem większy ekran niż Google Pixel 8a, bowiem ten ma 6,1-calowy.

Google Pixel 9a (źródło: Android Headlines)

Zamontowanie większego wyświetlacza naturalnie nie pozostanie bez wpływu na wymiary Pixel 9a – mają one wynosić 154,7×73,3×8,9 mm. Dla przypomnienia, Pixel 8a mierzy 152,1×72,7×8,9 mm. Dzięki większym gabarytom producent zdoła też zmieścić wewnątrz akumulator o większej pojemności – 5000 mAh. Poprzednik ma 4492 mAh baterię, zatem różnica będzie znacząca.

Właściciele nowego Pixela naładują go przewodowo z mocą 18 W i indukcyjnie z mocą 7,5 W, zatem pod tym względem Amerykanie nie zrobią kroku naprzód. Co jednak zaskakujące, pomimo wspomnianych wyżej zmian Pixel 9a ma ważyć mniej niż Pixel 8a – 186 gramów (vs 188 gramów).

Google Pixel 9a (źródło: Android Headlines)

We wnętrzu urządzenia znajdą się również procesor Tensor G4 oraz 8 GB RAM i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci, w zależności od wersji. Ponadto zaoferuje ono 13 Mpix aparat na przodzie i dwa aparaty na tyle: 48 Mpix + 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Kiedy zadebiutuje smartfon Google Pixel 9a i jaka będzie jego cena?

Premiery nowego, budżetowego Pixela mamy spodziewać się w marcu 2025 roku. W tym samym miesiącu ma również zadebiutować iPhone SE 4. generacji i zapowiada się ciekawy pojedynek pomiędzy nimi, gdyż oba modele mają kosztować od 499 dolarów.

Pixel 8a także kosztował na start od 499 dolarów (bez podatku), co daje nadzieję, że następca zadebiutuje w Polsce w podobnych cenach, tj. 2449 złotych za wersję 8/128 GB i 2749 złotych za wariant 8/256 GB. Wszystko zależeć będzie jednak od kursu dolara, który do marca 2025 roku może się wiele razy zmienić (dziś 1 dolar kosztuje 4 złote).