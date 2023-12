Smartfon z 8 GB RAM za 1000 złotych? Oto polska premiera OPPO A79 5G

Jeśli potrzebujemy telefonu „na szybko”, a nie chcemy wydawać na niego czterocyfrowej kwoty, to z pomocą przychodzi debiutujący w Polsce OPPO A79 5G.

Nowy OPPO z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej

Smartfony z niższej średniej półki mają coraz lepszą specyfikację. Zakładając, że nie potrzebujemy kosmicznej wydajności, ale cenimy sobie, gdy mamy możliwość przełączania się między aplikacjami bez przeładowywania się ich, warto rozglądać się za urządzeniami z 8 GB RAM. Tyle właśnie może zaproponować nowy OPPO A79 5G, który pierwotnie zadebiutował ponad miesiąc temu w Indiach. Teraz doczekał się premiery w Polsce.

Front urządzenia to głównie 6,72-calowy wyświetlacz LCD (LTPS) o rozdzielczości Full HD+ (391 ppi), z obsługą odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, 100% pokryciem palety DCI-P3 oraz jasnością maksymalną 680 nitów. W górnej części ekranu mamy otwór z aparatem 8 Mpix (f/2.0).

Na tylne aparaty składają się dwa oczka: 50-megapikselowa matryca z obiektywem f/1.8 oraz 2-megapikselowy sensor pomocniczy z przysłoną obiektywu f/2.4.

OPPO A79 5G (źródło: OPPO) OPPO A79 5G (źródło: OPPO) OPPO A79 5G (źródło: OPPO) OPPO A79 5G (źródło: OPPO)

Intersujące rzeczy dzieją się w środku. Choć procesor nie jest najwyższych lotów, bo mamy do czynienia z MediaTekiem Dimensity 6020 (czyli „przerobionym” Dimensity 700), to w kwestii użytej pamięci jest bardzo dobrze. Mamy tu 8 GB RAM LPDDR4X i aż 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2. Miejsce na dane można poszerzyć za pomocą karty microSD. W kwestii łączności dostajemy GPS, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 5.3 z NFC.

W obudowie znalazło się miejsce na port słuchawkowy, a także głośniki stereo. Na bocznej krawędzi zamontowano czytnik linii papilarnych. Na dole mamy gniazdo USB-C, za pomocą którego naładujemy 5000-miliamperogodzinową baterię z mocą do 33 W. Całość ma wymiary 165,6 x 76 x 7,99 mm i waży 193 gramy.

Taniej niż w Indiach

Nowy OPPO A79 5G zyskał w Polsce całkiem dobrą cenę. W dniu premiery przeliczenie jego wartości z rupii na polskie złotówki wynosiło około 1015 złotych – i to w wypadku wersji z pamięcią wewnętrzną 128 GB. Co prawda po aktualnym kursie przeliczenie wynosi jakieś 970 złotych, ale należy pamiętać, że w Polsce otrzymaliśmy wersję z 256 GB miejsca na system i dane. A producent sugeruje u nas cenę 999 złotych.

Wydawałoby się, że to znakomity deal, bo dostajemy więcej za mniej. Jednak w kategorii smartfonów do 1000 złotych jest naprawdę tłoczno. Mamy konkurencję w postaci POCO X5 5G z ekranem AMOLED, wyraźnie tańszego Xiaomi Redmi Note 12, czy Infinixa Note 30 Pro ze znacznie mocniejszym procesorem Mediateka. Nowemu OPPO będzie ciężko się przez to przebić.

Smartfon można kupić w dużych sieciach z elektroniką: x-kom, Komputronik, RTV Euro AGD, Media Markt, Media Expert i OleOle!.