Jaki smartfon na prezent dla dziecka? Pomagamy w wyborze

Zbliża się okres komunijny, coraz bliżej jest Dzień Dziecka, a i w niedalekiej perspektywie zakończenie roku szkolnego. Niewykluczone, że dla wielu osób będzie to okazja, aby sprezentować smartfon młodej osobie. Postanowiliśmy pomóc w tym zadaniu.

Smartfon może być dobrym pomysłem dla dziecka

Nie będziemy zakrzywiać rzeczywistości, więc wyjdziemy od tego, że wielu młodym osobom smartfon będzie przede wszystkim zapewniał rozrywkę – możliwość oglądania YouTube, słuchania muzyki czy grania w gry. Ale to przecież nie wszystko.

To właśnie smartfon może zapewnić dziecku wygodną i łatwo przyswajalną naukę języka obcego za pomocą wielu dostępnych bezpłatnie aplikacji. Może też być wykorzystany do ogólnie pojętej nauki, kontaktu ze znajomymi i – co chyba najważniejsze – z rodzicami. Telefon można również wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa dziecka, przykładowo śledząc aktualną lokalizację urządzenia czy ograniczając dostęp do wybranych aplikacji w ramach blokady rodzicielskiej.

Argumentów przemawiających za kupnem smartfona dla pociechy jest jednak sporo więcej. W związku z tym postanowiliśmy – wraz z Plusem – pomóc Wam w wyborze.

Motorola Moto g34 5G 4/128GB – czysty Android jedną z zalet

Zestawienie zaczniemy od Motoroli Moto g34 5G. Jest to smartfon wyposażony w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości 1600×720 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, który w zupełności wystarczy do codziennego korzystania ze smartfona, a także pozwoli na uruchomienie wielu gier.

Na pokładzie mamy 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na pliki (z możliwością rozszerzenia za pomocą karty pamięci). Jeśli chodzi o aparaty, z tyłu znalazł się aparat główny 50 Mpix, któremu towarzyszy obiektyw makro 2 Mpix. Z przodu z kolei umieszczony jest aparat 16 Mpix.

Wypada jeszcze wspomnieć, że pojemność akumulatora wynosi 5000 mAh, system operacyjny to Android 14 (z My UX), a do tego dochodzi norma IP54, więc deszcz nie robi na nim wrażenia, ale podczas wizyty na basenie zdecydowanie lepiej zostawić smartfon w szafce. Nie zabrakło 5G.

Wśród zalet Motoroli Moto g34 5G należy wymienić wysoką jakość wykonania, atrakcyjny wygląd Androida bez zbędnych dodatków producenta, jakość zdjęć w dobrych warunkach oświetleniowych, głośniki stereo, ekran z odświeżaniem 120 Hz, a także długi czas pracy. To zdecydowanie dobry smartfon w atrakcyjnej cenie.

Motorola Moto G34 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Infinix Note 30 Pro 8/256GB – długi czas pracy i szybkie ładowanie

Infinix jest stosunkowo młodą marką na polskim rynku. W ofercie ma jednak dobre smartfony, zapewniające odpowiednio wysoki stosunek możliwości do ceny. Wartą uwagi propozycją tej firmy jest model Infinix Note 30 Pro. Wyposażony jest w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Procesor to MediaTek Helio G99 z Mali G57MC, który w tym segmencie cenowym jest wystarczająco wydajnym układem.

Do dyspozycji użytkownika oddano 8 GB RAM i 256 GB na pliki. Pamięć smartfona można rozszerzyć za pomocą karty pamięci. Do tego mamy główny aparat z tyłu 108 Mpix, któremu towarzyszy makro 2 Mpix. Z przodu znalazło się miejsce na aparat 32 Mpix. Zadowalający czas pracy bez ładowarki zapewnia akumulator o pojemności 5000 mAh, a obudowa spełnia standard normy IP53. Należy pamiętać, że smartfon nie jest wyposażony w moduł 5G.

Jeśli chodzi o dodatkowe zalety, z pewnością dostajemy dobry, sporych rozmiarów ekran AMOLED, który dostarcza obraz w wysokiej jakości. Kultura pracy to też jedna z zalet, a jeśli będziemy się spieszyć, doceniamy funkcję szybkiego ładowania z mocą 68 W. Do tego mamy jeszcze ładowanie indukcyjne 15 W, a także ładowanie zwrotne – zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe (5 W).

Infinix Note 30 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

OPPO A79 5G 4/128GB – po prostu dobry smartfon

OPPO A79 5G wyposażony jest w ekran LCD o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400×1080) i maksymalnej częstotliwość odświeżania 90 Hz. Sercem urządzenie jest układ MediaTek Dimensity 6020. OPPO A79 5G to również 4 GB RAM, a także 128 GB na dane użytkownika z obsługą kart pamięci microSD.

Jeśli chodzi o aparaty, główny ma 50 Mpix, a makro 2 Mpix. Z przodu znalazł się aparat 8 Mpix. Pojemność akumulatora to 5000 mAh z możliwością korzystania z ładowania z mocą 33 W. Wypada jeszcze dodać, że smartfon pozwala na korzystanie z sieci 5G.

Wśród zalet, oprócz wspomnianej przed chwilą obsługi sieci 5G, mamy jeszcze dobrą jakość zdjęć wykonywanych aparatem głównym, długi czas pracy bez ładowarki, a także atrakcyjny wygląd, zarówno obudowy, jaki i nakładki na Androida.

OPPO A79 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB – rynkowa świeżynka

W tym przypadku mamy do czynienia ze świeżą propozycją Samsunga – model Galaxy A35 5G dopiero co trafił do sprzedaży. W jego przypadku uwagę zwraca 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2340×1080 pikseli) i częstotliwość odświeżania ekranu wynoszącej 120 Hz. Urządzenie napędza układ Samsung Exynos 1380.

Na pokładzie jest jeszcze 6 GB RAM i 128 GB na pliki użytkownika. Jeśli pamięć się skończy, zawsze można sięgnąć po kartę pamięci microSD. Całkiem nieźle wypada zestaw aparatów. Z tyłu mamy główny aparat 50 Mpix, któremu towarzyszy sensor makro 5 Mpix i aparat utlraszerokokątny 8 Mpix. Przednia kamera to 13 Mpix. Należy jeszcze wspomnieć o normie IP67, która sprawia, że smartfon wytrzyma nawet przypadkowe, krótkie zanurzenie w wodzie.

Samsung Galaxy A35 5G może pochwalić się nowym Androidem 14 z dobrze znaną nakładką One UI. Na listę zalet należy jeszcze wpisać obsługę sieci 5G, bardzo dobry ekran, a także przyzwoitą jakość zdjęć wykonywanych zarówno aparatami z tyłu, jak i aparatem umieszczonym z przodu.

Samsung Galaxy A35 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Przyda się duża paczka gigabajtów

Oczywiście w przypadku smartfona nie może zabraknąć oferty, która zapewni swobodny dostęp do mobilnego internetu, który dla młodej osoby jest kluczowy. W zasięgu 5G Plusa jest już 23 miliony osób z 1150 mniejszych i większych miejscowości w całej Polsce, 5G Ultra natomiast swoim zasięgiem obejmuje już 6 milionów osób. Przyjrzyjmy się zatem temu, co do zaoferowania ma operator.

Szukając oferty na kartę, która zapewni solidną kontrolę wydatków młodego człowieka, już za 30 złotych miesięcznie dostajemy 30 GB internetu, co powinno być dla wielu wartością w zupełności wystarczającą. Paczka pozwoli nie tylko na przeglądanie internetu, ale też na słuchanie muzyki z serwisów streamingowych oraz oglądanie filmów na YouTube. Jeśli jednak potrzebujemy więcej internetu, za 35 złotych miesięcznie dostaniemy 40 GB, a za 40 złotych już 50 GB.

Co więcej, i to jest hit, teraz dostępna jest darmowa promocja, która – zależnie od wybranego pakietu – pozwala zyskać nawet dodatkowe 400 GB co miesiąc (4800 GB przez rok) – szczegóły na plus.pl/na-karte. Warto też zapoznać się z ofertą „Plush na kartę”, bowiem mamy w niej nie tylko spore paczki internetu (w ramach pakietów i promocji 4800 GB), ale też nielimitowany dostęp do serwisów społecznościowych i komunikatorów, takich jak Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp. Ponadto, wysyłając SMS-a o treści NOLIMIT można skorzystać w z promocji, w której przez 24 godziny można korzystać z internetu bez żadnych ograniczeń!

Dla klientów, którzy preferują abonament, Plus również zapewnia ofertę z pokaźnymi paczkami gigabajtów do wykorzystania. Za 69 złotych miesięcznie z rabatami dostajemy aż 120 GB. Jeśli zamierzamy wziąć usługi w Plusie dla siebie i dziecka lub dwójki dzieci, naprawdę warto rozważyć ofertę „2 w 1”, która zapewnia dwa abonamenty w cenie jednego. Tutaj do wyboru mamy pakiet dla obecnych klientów, którzy przedłużą umowę, za 59 złotych miesięcznie z rabatami, w którym do dyspozycji jest współdzielone 100 GB lub dla nowych i obecnych klientów pakiet za 69 złotych miesięcznie z rabatami z paczką współdzielonych 240 GB. Co jednak, gdy chcemy do abonamentu dodać jeszcze jedną osobę? Tutaj należy spojrzeć na ofertę „3 w 1” – 99 złotych miesięcznie z rabatami i współdzielone aż 750 GB.

Plus zapewnia też dodatki i promocje, które mogą okazać się świetnym wyborem zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Przykładowo w abonamencie dostępna jest specjalna usługa All In Streaming. W jej ramach mamy dostęp do Disney+, HBO Max i Polsat Box Go Plus za 49,99 złotych miesięcznie z umową na 24 miesiące. Co więcej, klienci, którzy zdecydują się na pakiet All In Streaming oraz abonament głosowy za co najmniej 69 złotych z umową na 24 miesiące, przez 6 miesięcy nie zapłacą ani grosza za dostęp do Disney+, HBO Max i Polsat Box Go Plus.

Na początku napisałem, że smartfon dla dziecka może być rozwiązaniem podnoszącym poziom bezpieczeństwa. Warto dodać, że Plus zapewnia w tej kwestii dostęp do odpowiednich usług. Przykładowo usługa „Gdzie jest bliski” pozwala na śledzenie bieżącej lokalizacji bliskich osób, a także podgląd historii lokalizacji. Z kolei usługa „Ochrona Internetu i Tożsamości” sprawi, że dzieci i inni bliscy będą lepiej chronieni podczas korzystania z internetu. Dotyczy to nie tylko ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, ale też przed różnymi próbami wyłudzenia danych.

Na koniec zostawiłem jeszcze ofertę, która może zainteresować część klientów decydujących się na zakup smartfona w ratach. Oczywiście w Plusie możemy skorzystać z wygodnych rat na 12, 24 lub 36 miesięcy, ale należy dodać, że dostępna jest teraz promocja pozwalająca na odroczenie spłaty pierwszej raty o 6 miesięcy. To świetne rozwiązanie, jeśli przykładowo w najbliższym czasie będziemy mieli więcej wydatków – np. komunia dziecka lub zaplanowany wcześniej wakacyjny wyjazd.

W tym wszystkim pamiętajmy jednak najbardziej o dziecku i jego potrzebach, dostosowanych do jego wieku, jak również o tym, by nie wprowadzać w świat technologii bliskich pociech wbrew woli ich rodziców – to im należy zostawić decyzję o tym kiedy to zrobić.

Materiał powstał we współpracy z operatorem sieci Plus