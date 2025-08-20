Smartfon dla dzieci. Bez nagości, ale i bez kompromisów

HMD Fuse to smartfon, który powstał z myślą o dzieciach, we współpracy z nimi samymi, ale też rodzicami. Zamysł był taki, by stworzyć pełnoprawne urządzenie, które jednak zapewniać będzie w pełni bezpieczne środowisko dla najmłodszych użytkowników.

HMD Fuse to smartfon dla dzieci. Bezpieczny, ale funkcjonalny

Jednym z kluczowych składników jest technologia HarmBlock+ firmy SafeToNet. Blokuje ona wszystkie materiały zawierające nagość lub kontekst seksualny na smartfonie HMS Fuse. Uniemożliwia pobieranie i wysyłanie takich treści, nagrywanie ich i robienie im zdjęć, a nawet oglądanie – także podczas transmisji na żywo. Rozwiązanie to wykrywa i błyskawicznie unieszkodliwia zagrożenie.

Istotnym atutem tej technologii jest to, że jest ona zintegrowana z systemem operacyjnym. Oznacza to tyle, że praktycznie niemożliwe jest jej wyłączenie lub obejście. Lokalne działanie pozytywnie wpływa także na kwestię prywatności.

HarmBlock+ na smartfonie HMD Fuse (źródło: HMD)

Dodatkowo rodzice mogą skorzystać także z innych narzędzi kontroli rodzicielskiej – blokować określone aplikacje, ustalać dzienne limity czasowe, planować czas bez ekranu, monitorować lokalizację w czasie rzeczywistym czy też tworzyć białe listy kontaktów. To wszystko pozwala również na to, by smartfon niejako rósł razem z dzieckiem. Początkowo jego funkcjonalność może być mocno ograniczona, a z czasem limity mogą być rozluźniane.

Bazą dla niego jest HMD Fusion

Poza pakietem funkcji chroniących najmłodszych użytkowników, HMD Fuse jest właściwie idealną kopią smartfona HMD Fusion. Dzięki temu ceną bezpieczeństwa nie ma być ograniczenie funkcjonalności. Nowy sprzęt jest zatem wyposażony w:

6,56-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1612×720 pikseli, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności sięgającej 600 nitów,

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 o częstotliwości taktowania do 2,2 GHz,

6 GB RAM typu LPDDR4X i 128 GB pamięci na pliki w formacie UFS 2.2,

aparaty 108 + 2 Mpix z tyłu oraz 50 Mpix z przodu,

akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W,

moduły 5G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1,

skaner linii papilarnych w przycisku zasilania,

a także system Android 15.

Obsługuje też dual SIM (w układzie nano SIM + eSIM), a jego modułowa konstrukcja spełnia wymogi normy IP54. Wymiary to 164,15×75,5×8,32 mm, a waga wynosi nieco ponad 200 gramów.

Ile kosztuje smartfon HMD Fuse?

Póki co smartfon nie jest szeroko dostępny w sprzedaży. Nabyć mogą go jedynie klienci sieci Vodafone w Wielkiej Brytanii. Muszą zapłacić 30 funtów (równowartość ~150 złotych) z góry, a potem 33 funty (~165 złotych) co miesiąc.