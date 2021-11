Seria ASUS ROG Phone 5s debiutuje w Polsce. Ma najwydajniejszy procesor Qualcomma

ASUS oficjalnie wprowadził do Polski nową serię smartfonów dedykowanych graczom. To tak właściwie poprawione wersje podstawowych modeli Asus ROG Phone 5, które zadebiutowały na początku bieżącego roku W skład serii ASUS ROG Phone 5s wchodzą dwa urządzenia, wyposażone w najnowszy, jeszcze szybszy procesor produkcji Qualcomma.

Seria ASUS ROG Phone 5s – jeszcze wydajniejsze smartfony dla graczy

Najnowsze smartfony tajwańskiego producenta są napędzane przez najwydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 888+ rozpędzający się do zegara 3,0 GHz na największym rdzeniu Kryo 680 (ARM Cortex-X1). Konstrukcja niezmiennie pozostaje wykonana w 5 nm procesie litograficznym. Układ jest wspierany przez maksymalnie 18 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

źródło: Asus

Kolejną zmianą względem podstawowej serii Rog Phone 5 jest poprawiony, bardziej responsywny ekran. Urządzenie ma na pokładzie 6,78-calową wyświetlacz, wykonany w technologii AMOLED, pracujący w rozdzielczości Full HD+ (1080 × 2448 pikseli) i odświeżany w 144 Hz.

Ekran zaimplementowany ASUS ROG Phone 5s (Pro) oferuje częstotliwość próbkowania dotyku na poziomie 360 Hz. Poprzednik cechował się matrycą o próbkowaniu „jedynie” 300 Hz. Panel jest niezmiennie pokryty szkłem Gorilla Glass Victus.

Cała reszta jest niemalże taka sama – oba smartfony mają do dyspozycji zestaw 3 aparatów na tylnej obudowie. Główna matryca ma rozdzielczość 64 Mpix, sensor z optyką ultraszerokiego kąta – 13 Mpix, natomiast trzeci 5 Mpix to aparat do zdjęć makro. Przednia kamera do selfie ma rozdzielczość 24 Mpix.

ROG Phone 5s (źródło: Asus)

Smartfony są zasilane przez ogniwo o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W, mają do dyspozycji łączność Wi-Fi 6E, NFC oraz Bluetooth 5.2, a także dwa złącza USB-C oraz port audio jack 3,5 mm.

ROG Phone 5s Pro źródło: Asus

ASUS ROG Phone 5s różni się od modelu Pro ilością pamięci RAM oraz ROM, a także dodatkowym wyświetlaczem zaimplementowanym na tylnej obudowie, dedykowanym dla wariantu z dopiskiem Pro.

Cena, dostępność

Asus ROG Phone 5s jest już dostępny na oficjalnej stronie producenta. Ceny zamieszczam poniżej:

ROG Phone 5s 12 GB RAM/512 GB ROM – 4599 złotych

ROG Phone 5s 16 GB RAM/512 GB ROM – 4999 złotych