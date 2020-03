Astro Slide to nie zwykły slider z klawiaturą. I ludzie to kupują!

To jest cudowne w przypadku smartfonów. Ich forma nie musi być nudna i powtarzalna – wystarczy oryginalny pomysł, aby stworzyć coś, czego jeszcze nie ma na rynku. Na taki właśnie wpadł Planet Computers – jego Astro Slide to nie zwykły slider z klawiaturą. I chociaż taka konstrukcja wygląda dość… dziwnie, to cieszy się ogromną popularnością. Chętnych na ten sprzęt nie brakuje.

Zanim smartfony na dobre zadomowiły się na rynku, do sprzedaży trafiło wiele telefonów z dotykowymi ekranami i wysuwanymi klawiaturami. Później rozwiązanie to pojawiło się w kilku(nastu?) smart-telefonach, lecz producenci szybko z niego zrezygnowali (z wyjątkiem BlackBerry, aczkolwiek i tutaj czas przeszły, przynajmniej na razie, jest jak najbardziej uzasadniony). Mimo wszystko, takie połączenie prawdopodobnie pomogło wielu osobom odzwyczaić się od klawiszy i całkowicie przestawić na obsługę dotykiem.

Mimo że klawiatura w smartfonie wydaje się reliktem przeszłości, co jakiś czas pojawiają się nowe urządzenia z nią na pokładzie. W większości są to jednak indywidualne projekty, za którymi nie stoi rozpoznawalna na całym świecie marka. I tak też jest w tym przypadku.

Astro Slide – specyfikacja

Na platformie Indiegogo rozpoczęła się zbiórka funduszy na produkcję Astro Slide. W przypadku tego smartfona (z Androidem 10; można wgrać na niego też Linuxa i korzystać z multi-boot) najważniejszym elementem jest wysuwana klawiatura, która nie tylko oferuje ogromne (jak na sprzęt tego typu) klawisze, ale w dodatku jest podświetlana! Mimo że to nie pierwsza taka konstrukcja na rynku, to niewątpliwie najbardziej oryginalna. Ma ona na celu pomóc zwiększyć produktywność i z powodzeniem wykorzystać urządzenie do pracy.

Jak deklaruje producent, na Astro Slide będzie można komfortowo korzystać z aplikacji pakietu Microsoft Office oraz programów samego Planet Computers, m.in. Agenda Calendaring (lista zadań), Airmail (klient poczty e-mail), Data Database (tworzenie baz danych) i Notes (notatki z opcją dyktowania).

Jeśli zaś chodzi o specyfikację Astro Slide, to na liście parametrów znajdują się m.in. 6,53-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A77 2,6 GHz + 4x ARM Cortex-A55 2,0 GHz; 7 nm) procesor MediaTek Dimensity 1000 ze zintegrowanym modemem 5G i grafiką ARM Mali-G77 MC9, 6 GB LPDDR4x RAM, 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD oraz aparaty: 48 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie.

Oprócz tego, Astro Slide zaoferuje obsługę WiFi 6, moduł NFC, głośniki stereo, dwa porty USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasilać ma akumulator o pojemności ~4000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania i ładowania indukcyjnego. Co ciekawe, na pokładzie znajdzie się także hybrydowy Dual SIM (2x nano SIM lub nano SIM + microSD) wraz z eSIM (podobnie jak w Huawei P40).

Producent zastrzega jednak, że może wprowadzić zmiany w specyfikacji.

Astro Slide – cena

Fundusze na produkcję tego smartfona zbierane są na platformie Indiegogo i chociaż do końca zbiórki pozostaje jeszcze 40 dni, to cel (180 tys. euro) został już osiągnięty. Ceny Astro Slide zaczynają się od 491 euro za tzw. Early Bird i kończą na 2340 euro za zestaw 5 sztuk. Regularna cena ma zaś wynosić 819 euro. Zamówione urządzenia zostaną wysłane dopiero w marcu 2021 roku (zapewne dlatego producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian specyfikacji), aczkolwiek – jak zawsze w przypadku projektów crowdfundingowych – termin może ulec zmianie.

Źródło: Indiegogo

