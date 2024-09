Pobierz babci e-booka. Niech spełni swe podróżnicze marzenia

Świat nowych technologii nierzadko jest czarną magią dla seniorów. A szkoda – bo wiele może ich przez to omijać. Z nowoczesnych rozwiązań mogliby na przykład skorzystać podczas planowania swoich podróży, na które mają teraz więcej czasu. Właśnie taka motywacja przyświecała twórcom e-booka „Z technologią przez świat”.

E-book dla seniorów, którzy chcą podróżować „z technologią przez świat”

Twórcy mówią, że e-book „Z technologią przez świat” powstał, aby ułatwić seniorom planowanie wyjazdów i realizację podróżniczych marzeń. Odpowiada na wyzwania, takie jak rezerwacja noclegów, korzystanie z Map Google czy łamanie bariery językowej z wykorzystaniem cyfrowych tłumaczy. Odpowiada za niego zresztą właśnie producent elektronicznych tłumaczy opartych na sztucznej inteligencji – Vasco Electronics.

Publikację e-booka poprzedził cykl warsztatów o tej samej tematyce. Jak podają twórcy, „inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych, które ogranicza ich możliwości podróżowania”. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika bowiem, że tylko co trzeci senior regularnie korzysta z internetu. Z kolei Europejski Urząd Statystyczny podaje, że zaledwie 11% starszych Polaków potrafi samodzielnie rezerwować turystyczne usługi online.

Chcemy, aby seniorzy przestali obawiać się technologii, a e-book jest właśnie narzędziem, które ma im to ułatwić. Nasz przewodnik pokazuje, jak krok po kroku korzystać z nowoczesnych aplikacji, które zdecydowanie poszerzają horyzont możliwości, pewność oraz bezpieczeństwo podczas podróży. Uczestnicy naszych warsztatów byli zaskoczeni, jak łatwo mogą sami zaplanować swój wymarzony wyjazd. Agnieszka Noskowska, Head of PR & Communication w Vasco Electronics

Na 52 stronach opisano najważniejsze technologie związane z podróżowaniem, wraz ze wskazówkami dotyczącymi tego, jak z nich korzystać. Poradnik podzielono na cztery części: w pierwszej omawiane są przydatne zarówno na etapie planowana, jak i faktycznego zwiedzania narzędzia Google (przede wszystkim Mapy oraz Obiektyw), w drugiej – serwisy do rezerwacji noclegu i biletów lotniczych, w trzeciej – urządzenia i aplikacje do tłumaczeń, a w ostatniej skupiono się na tym, jak robić to wszystko w bezpieczny sposób.

E-book jest dostępny do pobrania za darmo

E-book „Z technologią przez świat” w formacie PDF jest dostępny do pobrania za darmo – trzeba jedynie zapisać się do newslettera Vasco Electronics, podając swoje imię i adres e-mail.