Gracze się ucieszą: Nowe słuchawki od SteelSeries zadziałają z zestawem Oculus Quest 2

SteelSeries zaprezentowało najnowsze modele swoich słuchawek, przeznaczonych głównie dla wymagających graczy. Arctis 7 Plus oraz Arctis 7P Plus zaskoczą usprawnieniami, które z pewnością zachęcą wielu do zakupów.

Reklama

Usprawnienia w słuchawkach od SteelSeries

Najważniejsza rzecz – czas działania baterii. Arctis 7 Plus oraz Arctis 7P Plus posłużą nam nawet 30 godzin, a to spory wzrost w porównaniu z 24 w dotychczasowej generacji Arctisów. Jest to z pewnością fantastyczna wiadomość. Po szybkim, 15-minutowym ładowaniu, bateria wytrzyma aż 3 godziny. Sam padam częstą ofiarą nagłego, szybkiego doładowania słuchawek przed pracą, dlatego taka funkcja może się okazać dla niektórych wręcz zbawienna.

Wejście USB-C to z pewnością ważny krok naprzód dla słuchawek od SteelSeries (fot. The Verge)

Nowe możliwości pojawią się dzięki złączu USB-C, jakie pojawi się w obu modelach słuchawek. To kolejne ważne usprawnienie, zwłaszcza, że tak jak HyperX, SteelSeries miało zaskakujący problem z adaptacją nowego typu USB w swoich urządzeniach. Było to naprawdę irytujące, kiedy w grę wchodziła tak ważna sprawa, jak czas ładowania sprzętu, jaki używamy na co dzień do pracy.

Reklama

Ceny i detale

Modele Arctis 7 Plus oraz Arctis 7P Plus możecie już zamawiać dzisiaj, tj. od 29 października. W przypadku obu modeli cena wyniesie 169 dolarów. Różnica między nimi jest taka, że 7P Plus umożliwi odsłuch własnego głosu, a 7 Plus pozwoli regulować dźwięk z gry i czatu dźwiękowego. Co ciekawe, SteelSeries zarzeka się, że każde z słuchawek będą kompatybilne z Oculus Quest 2 – obecnie najbardziej popularnym zestawem wirtualnej rzeczywistości.

Oprócz tego, jak donosi serwis The Verge, sprzęt będzie kompatybilny z konsolami PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. Słuchawek użyjemy bez problemu także na komputerach PC oraz Mac, a także na iPadzie oraz dowolnym urządzeniu z systemem Android. Headset umożliwi połączenie przez klasyczny przewód 3,5 mm jack, choć tutaj będziecie musieli użyć dołączonego do zestawu kabla. Warto czekać, ponieważ sprzęt od SteelSeries nigdy nie zawodzi jakością. Jak łatwo się domyślić, cena 169 dolarów nie wzięła się znikąd.