Lara Croft świętuje 25. urodziny! Nadchodzi mnóstwo atrakcji dla fanów serii Tomb Raider

Niewiele marek potrafi utrzymać się na powierzchni naszej branży z taką gracją, jak robi to legendarna Lara Croft. A wraz z nią oczywiście seria Tomb Raider. Przygodowa gra akcji świętuje w tym roku swoje 25-lecie. To tylko przypomina mi o tym, iż jako przedstawiciel rocznika ’96, niedługo i ja dobiję do starczego wieku.

Lara Croft: Pora na Switcha

Jednym z ważniejszych ogłoszeń związanych z 25-leciem marki Tomb Raider są definitywnie porty wydanych już wcześniej produkcji na Nintendo Switch. Lara Croft and the Guardian of Light oraz Lara Croft and the Temple of Osiris doczekają się wydań na sprzęt giganta z Kyoto już w przyszłym roku. Czy to są produkcje, jakie chcieliby ponownie zobaczyć fani serii w pierwszej kolejności? Raczej nie. Na szczęście – to jednak nie wszystko.

Lara Croft doczekała się na przestrzeni lat wielu różnorodnych produkcji. Fani woleliby zobaczyć na Switchu trylogię Legend/Anniversary/Underworld, lecz mamy, co mamy (źródło: Twitter)

Tomb Raider: Reloaded

Jak donosi serwis Eurogamer, trzy brytyjskie aktorki, podkładające wcześniej głos Larze Croft, dołączą do obsady Tomb Raider: Reloaded. Jest to mobilna, zręcznościowa produkcja nastawiona na małe lokacje wypełnione wrogami oraz szybkie strzelanie z udziałem naszej pani archeolog.

Gracze będą mogli wybrać między wszystkimi klasycznymi głosami Lary aż do Tomb Raider: Underworld. Produkcja została już ogłoszona w grudniu zeszłego roku, lecz dalej czekamy na konkretną datę premiery. W międzyczasie warto jednak spojrzeć na film opublikowany przez Crystal Dynamics. Celebruje on wszystkie Panie, dzięki którym Lara Croft stała się tym niesamowitym fenomenem w popkulturze.

Małe, wielkie projekty

To jednak wierzchołek góry lodowej projektów, nad jakimi w pocie czoła pracuje Square Enix. Netflix przygotowuje nowy serial animowany z Larą, osadzony w ostatniej trylogii przygód bohaterki. Crystal Dynamics nawiązało współpracę z Little Lion Entertainment, by stworzyć w Londynie Tomb Raider: The LIVE Experience. W wolnym tłumaczeniu – escape room inspirowany Larą Croft. W holenderskiej sieci restauracji powstanie z kolei wystawa The World of Lara Croft, w pełni poświęcona historii tej legendarnej bohaterki. Być może to świetny pretekst, by urządzić sobie wycieczkę do Holandii.

Gdy wszystko to brzmi naprawdę imponująco, pojawia się w głowie pytanie: gdzie w tym wszystkim czas na stworzenie nowej gry? Tomb Raider na miarę nowej generacji? To brzmi jak marzenie. Na chwilę obecną musi Wam jednak wystarczyć Rise of the Tomb Raider, którego już w listopadzie odbierzecie bezpłatnie na komputerach PC w ramach subskrypcji Amazon Prime Gaming. Nieźle, co nie?