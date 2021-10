Amazon Prime Gaming zaskakuję świetnymi grami w abonamencie – jest nawet Control!

Drużyna Jeffa Bezosa nie zwalnia tempa w walce o serca graczy. Po fantastycznej ofercie, jaką okazał się roczny Prime za 49 złotych, Amazon pragnie uświadomić subskrybentów o wartości usługi. Jednym z świetnych sposobów na to, ma być potężna zawartość oferty Prime Gaming na nadchodzący miesiąc.

Świetne produkcje w Prime Gaming

Można pokusić się o stwierdzenie, iż oferta Prime Gaming na przyszły miesiąc jest nieco bardziej atrakcyjna od tego, co zaprezentowało PlayStation Plus kilka godzin wcześniej. Żeby nie być gołosłownym, spójrzcie tylko na listę zapowiedzianych produkcji. Mamy tu:

Control Ultimate Edition,

Dragon Age: Inkwizycja,

Rise of the Tomb Raider,

Brakes Are For Losers,

Demon Hunter 2: New Chapter,

Liberated,

Puzzle Agent 2,

Rogue Heroes,

Secret Files: Sam Peters.

Przed szereg zdecydowanie wybijają się trzy pierwsze pozycje. Control: Ultimate Edition, Dragon Age: Inkwizycja oraz Rise of the Tomb Raider to produkcje, które z pewnością zadowolą fanów doświadczeń o największych budżetach. Patrząc na to, że obecnie subskrypcję Amazon Prime Gaming możecie wyrwać za jedyne 49 złotych rocznie, jest to nie lada gratka dla każdego gracza z odpowiednim komputerem.

Nie wiadomo jeszcze na którym z pecetowych sklepów, będziemy mogli odblokować wyżej wymienione hity. To jednak nie powinno być większym zmartwieniem. Zwłaszcza, że osoby nie mające jeszcze subskrypcji Prime Gaming, mogą skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego usługi.

Wiele gier na wielu platformach

Choć osobiście zdobyłem już większość wymienionych pozycji za pośrednictwem innych abonamentów, chociażby takich jak PlayStation Plus, to wierzę iż nie każdy śledzi darmowe produkcje z podobnym zaangażowaniem. Cieszy więc obecność samego Control: Ultimate Edition. Przy dobrych wiatrach, będzie to okazja do wypróbowania produkcji z efektami śledzenia promieni, jakie zapewniają karty GeForce RTX.

Osoby, które nie posiadają tak zaawansowanej technologii w domach, również nic nie tracą, ponieważ takie Control będzie można uruchomić za pośrednictwem GeForce NOW, korzystając z nieograniczonej mocy serwerów Nvidia. Tak będzie, jeśli tytuł pojawi się w formie klucza na Steam lub Epic Games Store. Czekamy!