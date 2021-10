Diablo Immortal startuje z zamkniętą betą! Rzeź, na jaką nie będzie gotowy nikt

Wielkimi krokami zbliża się premiera Diablo Immortal. Blizzard zaczyna zamknięte beta-testy, które pozwolą producentowi przygotować się na tę niesamowitą premierę, jaką z pewnością będzie mobilne Diablo. Znamy już pierwsze szczegóły na temat planowanych testów.

Szczegóły zamkniętej bety Diablo Immortal

Zamknięte testy Diablo Immortal będą dostępne w wybranych przez Blizzard regionach świata, dla ograniczonej liczby użytkowników. Po raz kolejny zaproszeni zostaną do udziału jedynie użytkownicy systemu Android. Posiadacze urządzeń działających na iOS będą musieli zatem jeszcze obejść się smakiem.

Już od godziny 2:00 w nocy czasu polskiego, gracze z Kanady jako pierwsi zostaną powiadomieni o zaproszeniu do udziału w zamkniętej becie Diablo Immortal, ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zalogowania do gry. Wkrótce rozpoczną się też testy dla obywateli Australii, Korei Południowej, Japonii oraz Chin.

Jakie zmiany czekają na powracających po testach alfa? Rzućmy okiem na listę:

Nowa grywalna klasa postaci – NEKROMANTA.

Ulepszenia rozgrywki w trybach PvE oraz PvP – Cykl Konfliktu został wzbogacony o Wyzwanie Wodza Nieśmiertelnych, czyli tryb 30 vs 1. Do bitew 8 vs 8 dodano tablicę wyników, a dla rozwiniętych postaci pojawił się nowy system ekwipunku – zestawy.

– Cykl Konfliktu został wzbogacony o Wyzwanie Wodza Nieśmiertelnych, czyli tryb 30 vs 1. Do bitew 8 vs 8 dodano tablicę wyników, a dla rozwiniętych postaci pojawił się nowy system ekwipunku – zestawy. Obsługa dowolnych kontrolerów.

Opcjonalne zakupy w grze – po zamkniętej becie zakupione przedmioty zostaną usunięte, a ich wartość zamieniona na kredyty dla gracza w pełnej wersji Diablo Immortal.

Nekromanta dostępny w zamkniętej becie Diablo Immortal. Stwórz armię umarłych i siej postrach i zarazę na wrogów Sanktuarium (źródło: Blizzard)

Nic, tylko testować

Spora część testów zostanie poświęcona wysoko rozwiniętym postaciom, dlatego mogą one potrwać nawet kilka tygodni. Wprowadzenie mikropłatności do zabawy nie jest niczym zaskakującym. Musi to jednak być bardzo ważny aspekt gry, skoro pojawia się już w zamkniętej wersji beta.

Bardzo cieszy natomiast obecność sterowania kontrolerem w tak wczesnym etapie produkcji. Granie na urządzeniach mobilnych nigdy nie kojarzyło mi się z wygodą, dlatego dobrze będzie podłączyć znane i lubiane peryferia.

Zmiany dotyczące rozgrywki najlepiej będzie jednak sprawdzić w praktyce, dlatego zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by położyć łapki na Diablo Immortal jak najszybciej.