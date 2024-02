Sennheiser ma nowe słuchawki dla zabieganych

Sennheiser Accentum Plus Wireless debiutują na polskim rynku. To bezprzewodowe słuchawki wokółuszne, które mogą okazać jedną z najciekawszych propozycji w kategorii „do 1000 złotych”. Co konkretnie mają do zaoferowania?

Co mają w sobie słuchawki Sennheiser Accentum Plus Wireless?

Bazą dla nowych słuchawek Sennheisera są 37-milimetrowe przetworniki, mające zapewniać bogate i energiczne brzmienie, jak przekonuje producent w oficjalnej notce prasowej. Zwraca w niej także uwagę na obsługę kodeków aptX Adaptive, AAC i SBC – ten tercet ma stanowić gwarancję, że na połączeniu bezprzewodowym (realizowanym przez technologię Bluetooth 5.2) nie ucierpią dźwiękowe detale. W razie czego możesz też skorzystać z USB typu C lub mini jacka, jeśli wolisz.

(źródło: mat. prasowe Sennheiser)

Jak na porządne słuchawki bezprzewodowe przystało, pozwalają odciąć się od świata zewnętrznego, dzięki technologii redukcji hałasu. Konkretnie producent postawił na adaptacyjne ANC, mające dynamicznie dostosowywać się do otoczenia. Nie zabrakło też funkcji eliminacji szumów podczas rozmów głosowych.

W temacie dopasowania warto również zwrócić uwagę na (stworzoną we współpracy z Instytutem Fraunhofera) funkcję Sound Personalization. Dzięki niej każdy może dobrać optymalne brzmienie pod swój gust – korzystając z zapisanych ustawień lub samemu przesuwając suwaki 5-pasmowego korektora.

(źródło: mat. prasowe Sennheiser)

Projektując słuchawki Accentum Plus Wireless firma Sennheiser postarała się również o długi czas działania. Po naładowaniu do pełna akumulator zapewnia 50 godzin grania. Zabiegani i zapominalscy docenią natomiast fakt, że wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka na 10 minut, by zapewnić 5 godzin odtwarzania muzyki.

Producent zachwala też dopasowujące się do kształtu głowy poduszki muszli i pałąka. W kontekście komfortu wspomina także o wygodnym sterowaniu za pomocą gestów dotykowych oraz funkcji automatycznego wstrzymywania odtwarzania po zdjęciu urządzenia. Dopełnieniem całości jest natomiast aplikacja Sennheiser Smart Control na smartfony. Z jej poziomu dostosujesz ustawienia i sprawdzisz najważniejsze informacje.

Ile kosztują?

Słuchawki Accentum Plus Wireless są już dostępne w sklepie producenta. Ich cena wynosi 999 złotych. Jeśli chodzi o kolory, to aktualnie jedyną opcją jest czerń, ale w drugim kwartale 2024 roku pojawi się także biały wariant urządzenia.

W sprzedaży dostępne są też słuchawki Sennheiser Accentum Wireless (bez Plusa w nazwie). Są tańsze o trochę ponad stówkę, a różnią się właściwie jedynie tym, że nie mają kodeka aptX Adaptive ani mikrofonu MEMS oraz cechują się minimalnie węższym pasmem przenoszenia.