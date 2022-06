Etui na słuchawki Samsunga w kształcie kawy ze Starbucksa – ekstra!

Zastanawiam się, który gadżet jest lepszy: etui na słuchawki Galaxy Buds 2 w kształcie Poké Balla czy też najnowszy efekt współpracy Samsunga i Starbucksa?

Etui na słuchawki jak mini filiżanka kawy!

Miłośnicy waniliowego latte na sojowym, którzy dobierają nowe urządzenia elektroniczne sugerując się logo Samsunga – to coś dla Was! Starbucks podjął współpracę z południowokoreańskim producentem, w wyniku czego postało chyba najbardziej urocze etui na słuchawki, jakie kiedykolwiek widzieliśmy.

Ogólnie rzecz biorąc, Samsung wraz ze Starbucksem przygotował cały zestaw akcesoriów – na przykład etui na smartfon Galaxy S22 w czterech różnych wersjach kolorystycznych. Wszystkie utrzymane są w „starbucksowej zieleni” – jaśniejszych i ciemniejszych odmianach. Same w sobie nie prezentują się jakoś specjalnie okazale. Najwięcej uwagi przyciąga specyficzne etui na słuchawki.

Galaxy Buds 2 mogą być chowane do dwóch rodzajów etui z logo Starbucks – ciemnozielonego, można rzec standardowego opakowania lub do czegoś, co wygląda jak mini filiżanka kawy. Pomysł naprawdę interesujący, zwłaszcza, że etui można sobie złapać za ucho!

Niepraktyczne, ale jakie fajne!

Nie ma żadnych względów praktycznych, które miałyby stać za tym, by zaopatrzyć się w tego typu etui na słuchawki Galaxy Buds 2. Nie wyposażono go w żadną dodatkową baterię, a ponadto jest dość nieporęczne – bo większe. „Zwykłe” etui ładujące wkłada się do środka futerału w kształcie filiżanki. Rzecz jest czysto ozdobna.

Podobnie jednak było z Poké Ballem, który był jeszcze większy, ale nie przeszkadzało to miłośnikom Pokémonów w zakupywaniu tematycznego etui do słuchawek. Wręcz przeciwnie – współpraca z Nintendo okazała się naprawdę udana.

4 Ocena 8.1 Ocena

Możliwość dostosowania smartfonów pod swoje gusta zaginęła gdzieś w miarę rozwoju mobilnej branży. Być może pamiętamy, jak kiedyś telefony miały obligatoryjne „oczko” w obudowie, by można było przypiąć do niej maskotkę czy smycz. Samsung przynajmniej częściowo przywraca wiarę w to, że smartfony też mogą być bardziej osobiste i że mogą zerwać z nudą w kwestii projektu.

Szkoda tylko, że powyższy zestaw będzie najwyraźniej dostępny wyłącznie w Korei Południowej. Znowu.