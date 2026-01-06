To słuchawki czy głośnik? Tak się składa, że… to i to

Branża konsumenckiego sprzętu audio widziała już wiele ciekawych urządzeń, ale czegoś takiego jeszcze nie było. Podczas targów CES 2026, marka TDM zaprezentowała wyjątkowe słuchawki nauszne, które – poza swoim typowym zastosowaniem – mogą pełnić jeszcze jedną funkcję.

TDM Neo to pierwsze takie słuchawki na świecie

Na pierwszy rzut oka, urządzenie zaprezentowane przez markę TDM to po prostu nauszne słuchawki bezprzewodowe. W rzeczywistości jednak, TDM Neo cechują się unikatową, składaną konstrukcją, która pozwala na korzystanie z nich także w formie przenośnego głośnika Bluetooth. Daje to dużą swobodę użytkowania.

Co więcej, przełączenie między trybami działania następuje samoczynnie. Gdy znajdują się one w formie rozłożonej, mogą służyć jako słuchawki nauszne, natomiast w momencie ich złożenia (dokonujemy go poprzez przekręcenie do wewnątrz i zbliżenie do siebie muszli), przechodzą w tryb głośnika.

TDM Neo zostały wyposażone w cztery przetworniki o średnicy 40 mm. Cztery, bo dwa z nich skierowane są do wewnątrz, czyli do uszu, gdy są założone jako słuchawki, a dwa znajdują się na frontach muszli, pod przygotowanymi dla nich siatkowymi maskownicami. To, które z nich w danym momencie odpowiadają za odtwarzanie, zależy oczywiście od bieżącego trybu słuchania. Znalazły się tu również dwa niezależne wzmacniacze dźwięku.

Za komunikację odpowiada interfejs Bluetooth 6.0 z funkcją multipoint dla łączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie, ale zabrakło informacji o zastosowanych kodekach audio. Wspomniano też o wbudowanych mikrofonach, ale nie ma już mowy o aktywnej redukcji hałasów. Tej – zapewne z racji unikatowości konstrukcji – tu nie uświadczymy.

Inną rzeczą, która zdecydowanie imponuje, jest czas pracy. Jak deklaruje producent, TDM Neo mają być w stanie działać aż przez ponad 200 godzin (to chyba wręcz rekord) w formie użytkowania jako słuchawki oraz nawet ponad 10 godzin, gdy są używane w trybie głośnika. Żeby było jeszcze ciekawiej, firma chwali się konstrukcją pozwalającą na prostą, samodzielną wymianę akumulatora, jeśli po czasie jego żywotność spadnie.

TDM Neo (źródło: TDM via Android Headlines)

Cena i dostępność TDM Neo

Produkt ten może wydawać się być tylko szaloną koncepcją, która w rzeczywistości nie ujrzy światła dziennego i nie trafi do rąk użytkowników. Nic bardziej mylnego.

Jak zapowiedział producent, słuchawki TDM Neo mają pojawić się na platformie Kickstarter jeszcze w tym miesiącu. Przy czym nie padła tu żadna konkretna data rozpoczęcia przedsprzedaży i potencjalnej wysyłki do klientów. Ich cena została ustalona na 249 dolarów (~900 złotych), a będą dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz białym.

Trzeba przyznać, że całościowo TDM Neo są niemałą ciekawostką, a przede wszystkim rzeczywiście mogą stanowić bardzo funkcjonalnie urządzenie typu dwa w jednym.