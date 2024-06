Już możecie kupić nowe słuchawki Huawei FreeBuds 6i

Czy nowe słuchawki Huawei FreeBuds 6i mogą powtórzyć sukces poprzednich generacji? Patrząc na specyfikację zestawu i jego cenę, jestem przekonany, że szanse są bardzo duże.

Lepiej i mocniej

Jako że większość współczesnych rozwiązań audio opiera się na oprogramowaniu i algorytmach, sporą zmianą, jaką akcentuje Huawei przy polskiej premierze FreeBuds 6i, jest kolejna iteracja systemu redukcji szumów. Intelligent Dynamic ANC 3.0 to technologia znana użytkownikom modelu FreeBuds Pro. Dzięki temu głębokość i skuteczność wyciszenia z założonymi słuchawkami jest jeszcze lepsza. Nad efektywnością rozwiązania czuwa system składający się z trzech mikrofonów oraz 2,4-krotnie wyższa moc obliczeniowa, która dopasowuje poziom tłumienia hałasu do scenariusza.

Źródło: producent

Dodatkowym izolatorem od codziennych hałasów są poprawione końcówki douszne, które wspólnie z komorą filtrowania szumów stanowią pasywny sposób redukcji niechcianych dźwięków. Stopień redukcji szumów lub tryb przepuszczania dźwięków otoczenia można dostosować za pomocą aplikacji AI Life.

Aplikacja oferuje również korektor dźwięku oraz pozwala zarządzać podpiętymi do zestawu urządzeniami – naraz podłączone mogą być dwa sprzęty, a słuchawki nie są wybredne i parują się z Androidem, Windowsem i iOS. Sterowanie słuchawkami odbywa się za pomocą dotyku i gestów.

Źródło: producent

A co z wrażeniami audio? Tutaj Huawei zdaje się na nowe 11-milimetrowe przetworniki z poczwórnym magnesem. Według producenta pozwalają one na generowanie basu już od 14 Hz i są o połowę mocniejsze niż w modelu FreeBuds 5i. Dodatkowo do certyfikatu Hi-Res Audio Wireless i obsługi kodeków AAC, SBC i LDAC dołączyła współpraca z formatem L2HC 2.0.

Słuchawki FreeBuds 6i wyposażono w ogniwa o pojemności 55 mAh – tyle powinno wystarczyć na 5 godzin odsłuchu z ANC lub 8 godzin bez redukcji szumów. 10 minut w etui ładującym gwarantuje kolejne 4 godziny słuchania, choć do pełnego ładowania potrzeba mniej więcej 40 minut. Zdając się wyłącznie na etui i wbudowane akumulatorki, pchełki mogą grać od 20 do 35 godzin w zależności od tego, jak długo będziemy używać ANC.

8.8 Ocena 8.5 Ocena 8.7 Ocena

Huawei FreeBuds 6i opierają się inflacji

FreeBuds 6i dostępne są w trzech kolorach – czarnym, białym i fioletowym. W tym roku zestaw nie poszedł drogą poprzednika i na start sprzedaży nie uświadczymy żadnej promocji. Słuchawki kosztują zatem w oficjalnym sklepie 399 złotych (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność – dziękujemy!) – tyle samo, co zeszłoroczny model.

Jeżeli jednak faktycznie zyskały one lepszy ANC i oferują jeszcze poprawioną jakość dźwięku, która i tak została pochwalona przez Kubę w modelu FreeBuds 5i, to komplet może być wart swojej ceny.