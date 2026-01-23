Dwie szczotki boczne i rolka mopująca. Podoba mi się ten robot

Najpierw były wibrujące szmatki, potem obrotowe pady, a teraz powoli standardem stają się rolki mopujące. I bardzo dobrze, bo wreszcie można mówić o rozwiązaniu, które nie tylko odświeża podłogę, ale faktycznie jest w stanie ją umyć. Do Europy dotarł kolejny robot wyposażony w tę technologię – tym razem firmy Karcher.

Karcher RVF 7 Comfort Extra – nowy robot z rolką mopującą

Spośród dostępnych na naszym rynku modeli najlepsze roboty sprzątające z rolką mopującą to Dreame Aqua 10 Ultra Roller oraz (testowany przez Kasię) Dreame Aqua 10 Ultra Track. Jednak nie są to jedyne dostępne urządzenia tego typu – Mova Z60 Ultra Roller, Ecovacs Deebot D9 Pro Omni czy Narwal Flow to kolejne przykłady. Teraz w Europie pojawił się kolejny zawodnik: Karcher RVF 7 Comfort Extra.

Karcher RVF 7 Comfort Extra to robot sprzątający z rolką mopującą i systemem odkurzającym o mocy ssania sięgającej 10000 Pa. Jest to wartość niższa niż u konkurencji z podobnej półki cenowej (oferującej raczej 20000 Pa lub nawet 30000 Pa), ale chociażby Roborock Qrevo MaxV zdołał udowodnić, że czasem i 7000 Pa może okazać się w zupełności wystarczające.

Karcher RVF 7 Comfort Extra (fot. Karcher)

Ostatecznie więc nowy robot może być w stanie zapewnić efektywne sprzątanie na mokro i sucho, szczególnie że wykorzystuje dwie szczotki boczne. Jego atutem ma być również system kamer i czujników, dzięki którym samodzielnie wykrywa zabrudzenia i zajmuje się nimi, automatycznie dobierając optymalne ustawienia.

Wbudowany akumulator o pojemności 5200 mAh pozwalać ma na 150 minut działania, a uzupełnianie energii zajmie 230 minut. Poziom generowanego hałasu nie przekracza zaś, ponoć, 67 dB. Dopełnieniem całości jest wielofunkcyjna stacja dokująca oferująca ładowanie, odsysanie kurzu, dozowanie czystej wody oraz mycie i suszenia mopa.

Ile kosztuje robot sprzątający Karcher RVF 7 Comfort Extra?

Robot sprzątający Karcher RVF 7 Comfort Extra jest już dostępny w sprzedaży na terenie Europy. Widnieje też w sklepie producenta na platformie Allegro. Jego cena wynosi 5549 złotych.

Jeśli ta cena jest dla Ciebie za wysoka, rzuć też okiem na podstawowy model Karcher RVF 7 za 3499 złotych. Cechuje go podobna specyfikacja, a podstawowa różnica polega na stacji bazowej, która nie oferuje automatycznego odsysania kurzu, uzupełniania wody ani czyszczenia i suszenia rolki mopującej (warto tu dodać, że można ją wyprać w pralce).