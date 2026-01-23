1Password klucz dostępu menedżer haseł
(fot. 1Password)
Bezpieczeństwo

Popularny menedżer haseł ostrzeże Cię, zanim popełnisz kosztowny błąd

Bartosz Kaja·
Strona główna
Bezpieczeństwo
Popularny menedżer haseł ostrzeże Cię, zanim popełnisz kosztowny błąd

Nie wyobrażam sobie używać intensywnie internetu i nie dbać o bezpieczeństwo danych. Popularny menedżer haseł wraz z nową funkcją przypomina, jak łatwo o wpadkę.

Menedżer haseł to mus

Aby niejako świecić przykładem – tak, używam na co dzień menedżera haseł. Program nie tylko sprawia, że nie muszę znać na pamięć ponad setki wygenerowanych loginów – z jego pomocą nie muszę zaprzątać sobie głowy generowaniem silnych zabezpieczeń, a aplikacja na smartfon i rozszerzenie do przeglądarki sprawiają, że dane mogę wypełnić niemal w każdej chwili.

Oczywiście – zabezpieczenia i menedżer haseł to jedno. Użytkownik, który jest ostrożny i wie, jak obchodzić się z takim oprogramowaniem – drugie. Na szczęście programiści zdają sobie sprawę, jak dużą rolę odgrywa „czynnik ludzki”, i potrafią wprowadzać funkcje zapobiegające kosztownym błędom.

1Password z kolejną warstwą zabezpieczeń

Wiele menedżerów haseł oferuje funkcję automatycznego wypełniania formularza logowania, jeżeli w bazie znajdują się dane odpowiadające serwisowi, do którego próbujemy się dostać. Nie inaczej jest w przypadku 1Password. Niemniej jednak takie rozwiązanie nie dla każdego może wydawać się wygodne. Wtedy pozostaje klasyczne sięgnięcie do bazy i ręczne wklejenie hasła.

Jest jednak pewna kwestia – strony podszywające się pod inne. Niektóre z takich miejsc potrafią niemalże idealnie odwzorować prawdziwe okno logowania do banku czy cyfrowej platformy z grami. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, które na pierwszy rzut oka trudno wyłapać, jak różnica w domenie czy w podmianie znaku, wyglądem przypominającym oryginał (np. cyfra „0” i litera „O”). Skoro menedżer ich nie rozpoznaje, użytkownik może stwierdzić, że to wina oprogramowania i skopiuje dane ręcznie.

1Password chce ochronić użytkowników w takiej sytuacji. W tym celu rozszerzenie do przeglądarki rozbudowano o nową funkcję. W momencie, w którym użytkownik zacznie kopiować login lub hasło, pojawi się okienko pop-up, które poprosi, aby zatrzymać się na chwilę i upewnić się, że strona, której powierzamy nasze dane, nie próbuje ich wyłudzić.

Nowe rozwiązanie będzie domyślne włączone w planach indywidualnych i rodzinnych. W przypadku klientów biznesowych systemem może zarządzać wyłącznie admin. Zespół odpowiedzialny za aplikację wierzy, że funkcja ograniczy liczbę udanych ataków phishingowych.

Zobacz również

Obserwuj nas