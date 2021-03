Mamy podstawy, by wyczekiwać nowych słuchawek bezprzewodowych od Samsunga

Słuchawki dokanałowe Samsung Galaxy Buds Pro swój debiut zaliczyły na samym początku bieżącego roku. O ile nie można powiedzieć o nich złego słowa, o tyle na pozostałych modelach z linii Galaxy Buds zdążyła osadzić się już warstwa kurzu. Coraz częściej mówi się jednak o tym, że Samsung najprawdopodobniej w drugim kwartale tego roku zaprezentuje światu ich godnego następcę.

Słuchawki widmo

Przeczesując repozytorium APKMirror, redakcja Android Police natknęła się na wzmiankę o prawdopodobnie dopiero co planowanych słuchawkach Galaxy Buds 2. A wszystko to za sprawą jednej linijku kodu, znajdującej się w najnowszej wersji aplikacji Samsung Wearable, od kilku lat będącej centrum zarządzania wszystkimi urządzeniami ubieralnymi firmy.

„Berry”, bo taka jest nazwa kodowa słuchawek, byłyby zdolne do połączenia się z kilkoma sprzętami jednocześnie, więc użytkownicy mogliby bez większego wysiłku zmieniać źródło sygnału ze swojego smartfona na tablet lub komputer, kiedy tylko dusza zapragnie. Co więcej, ma to działać niezależnie od tego, czy posiadamy urządzenia Samsunga, czy jakiejś innej firmy.

Samsung Galaxy Buds Live (źródło: Samsung)

W cieniu chwały

Seria Galaxy Buds od Samsunga cieszy się dużą popularnością w swoim segmencie cenowym, co nie powinno dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że są one jednymi z lepszych słuchawek prawdziwie bezprzewodowych, na jakie klient może sobie pozwolić w tym przedziale.

Tym bardziej dziwi fakt, że Samsung nie wydaje się poświęcać im tyle uwagi, na jaką te zasługują. Galaxy Buds, Buds+ i Buds Live, pomimo wielu pozytywnych ocen, czasy świetności mają już za sobą. Rozsądnym wydaje się przypuszczać, że w świetle powyższych doniesień, Samsung zechce kontynuować linię nieco bardziej przystępnych cenowo słuchawek bezprzewodowych, względem modelu z dopiskiem Pro.

Samsung Galaxy Buds Plus (źródło: Samsung)

Niestety, na dzień dzisiejszy nic więcej nie wiadomo na temat enigmatycznych Galaxy Buds 2. Równie wielką tajemnicą pozostaje ich data premiery, choć już teraz przypuszcza się, że będzie to wspomniany wyżej drugi kwartał bieżącego roku.