Oto Galaxy Buds Pro – najnowsze, flagowe słuchawki bezprzewodowe od Samsunga

Samsung na dobre rozgościł się w segmencie słuchawek prawdziwie bezprzewodowych (TWS). Ostatnią nowością były Galaxy Buds Live, które zostały bardzo ciepło przyjęte przez klientów. Dziś ofertę wzbogaciły Galaxy Buds Pro. Czy im również uda się podbić serca użytkowników?

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro

Najnowsze słuchawki Samsunga wyposażono w 11-milimetrowy głośnik niskotonowy, który zapewnia głębsze basy i 6,5-milimetrowy głośnik wysotonowy, dostarczający bogate spektrum wyższych dźwięków. Według deklaracji producenta, dzięki takiemu połączeniu i specyfikacji, Galaxy Buds Pro mają dostarczać efekt dokładnie taki, jaki zamierzyli sobie twórcy danego utworu.

źródło: Samsung

Słuchawki, chociaż najczęściej z pewnością będą służyły do słuchania muzyki, to nieraz przydadzą się też do przeprowadzenia rozmów „w biegu”. Aby użytkownikom rozmawiało się komfortowo, Galaxy Buds Pro „umożliwiają oddzielenie głosu rozmówcy od niepożądanych dźwięków otoczenia, dzięki zastosowaniu trzech mikrofonów oraz jednostki odczytu głosu”. Ta ostatnia ma (podobno) gwarantować, że głos właściciela słuchawek będzie „tak czysty, jak to tylko możliwe”.

Kolejnymi rozwiązaniami, które mają sprawić, ze rozmowy głosowe będą wygodne i wysokiej jakości, są „wysoki uproszczony współczynnik redukcji szumu (SNR)” w jednym z zewnętrznych mikrofonów, a także „tarcza antywiatrowa”, która wykorzystuje kształt słuchawek i komorę z siatką, filtrującą zakłócenia.

źródło: Samsung

Samsung chwali się też, że w Galaxy Buds Pro „zastosowano najbardziej inteligentne rozwiązanie ANC spośród wszystkich słuchawek bezprzewodowych”. Użytkownicy będą mieli do wyboru dwa tryby: niemal całkowite wyciszenie odgłosów otoczenia (do 99%) oraz „Dźwięki Otoczenia”, umożliwiający ich wzmocnienie o ponad 20 decybeli (można to regulować).

Ponadto słuchawki automatycznie rozpoznają, jeśli użytkownik zacznie mówić – wówczas przejdą z trybu wyciszenia odgłosów otoczenia do ich wzmocnienia.

źródło: Samsung

Słuchawki Galaxy Buds Pro potrafią też automatycznie przełączać się pomiędzy smartfonem i tabletem Galaxy, w zależności od tego, z którego urządzenia w danej chwili korzysta użytkownik. Na przykład, jeśli ogląda film na tablecie i ktoś zacznie do niego dzwonić na smartfon, słuchawki pozwolą odebrać połączenie, a jednocześnie odtwarzanie filmu automatycznie się zatrzyma (a po skończeniu rozmowy wznowi i słuchawki połączą się z powrotem z tabletem).

Samsung podaje, że słuchawki Galaxy Buds Pro na jednym ładowaniu mogą odtwarzać muzykę przez do 8 godzin (dedykowane etui-stacja ładująca zapewni do 20 dodatkowych godzin działania). Powyższe czasy można osiągnąć bez włączonego ANC – z aktywnym ANC skrócą się do (odpowiednio) 5 i 13 godzin. Do tego nie zabrakło funkcji szybkiego ładowania – zaledwie 5-minutowe ma zapewnić godzinę odtwarzania audio.

źródło: Samsung

Cena Galaxy Buds Pro, przedsprzedaż

Cena Galaxy Buds Pro została ustalona w Polsce na 999 złotych. Słuchawki są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej i fioletowej.

Przedsprzedaż już wystartowała – osoby, które zamówią nowe słuchawki TWS Samsunga do 28 stycznia 2021 roku, otrzymają w prezencie ładowarkę bezprzewodową (EP-P1300).

Zamów słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro w przedsprzedaży

