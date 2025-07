Nowe funkcje w Slacku usprawnią Twoją pracę

Komunikator Slack otrzymuje nowe funkcje. Pierwsze skrzypce zagra sztuczna inteligencja, która ma ułatwić i usprawnić pracę oraz organizację zespołów i firm.

Nowoczesne funkcje zmierzają do komunikatora Slack

Slack to jeden komunikatorów internetowych, często wybieranych przez firmy. Narzędzie pozwala na utrzymanie stałego kontaktu pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. Teraz popularna usługa otrzymuje liczne funkcje, których działanie opiera się na sztucznej inteligencji.

Przedstawiciele Slacka uważają, że obecnie już 60% organizacji korzysta z generatywnej AI, jednak wciąż jej produktywność nie znajduje się na wystarczającym poziomie. Dlatego też komunikator zostaje wyposażony w kilkanaście narzędzi, których zadaniem jest nie tylko przyspieszenie oraz ułatwienie pracy, ale przede wszystkim dzięki nim obowiązki mają stać się bardziej intuicyjne i bezpieczne.

Sztuczna inteligencja w komunikatorze (źródło: Slack)

Funkcje Slacka oparte na AI

Do popularnego komunikatora dla zespołów trafia specjalna wyszukiwarka korporacyjna. Użytkownik może zadawać w niej pytania w języku naturalnym, a sztuczna inteligencja skorzysta z bazy wiedzy danej organizacji, przeszuka konwersacje, pliki PDF i obrazy, a także pliki udostępnione w aplikacjach połączonych z kontem, w tym w Dysku Google, Microsoft Teams, Confluence Cloud itp.

Do Slacka trafi też funkcja pomocy AI w pisaniu. Sztuczna inteligencja otrzyma możliwość podsumowania kluczowych punktów po burzy mózgów, które wykryje w rozmowie, a także wyodrębnienia poszczególnych działań czy wygenerowania wstępnego szkicu.

Z czasem Slack planuje też dodać funkcję natychmiastowego wyjaśnienia każdej wiadomości. Jeśli inny użytkownik w rozmowie użył akronimu lub niezrozumiałego dla kogoś żargonu, wkrótce AI pomoże zrozumieć wiadomość. Wystarczy, że użytkownik najedzie na daną wiadomość, a sztuczna inteligencja objaśni, co autor miał na myśli. AI w komunikatorze podsumuje kanały i wątki, aby pomóc w kilka sekund nadrobić zaległości czy odnaleźć się nowemu pracownikowi w środowisku.

Wkrótce sztuczna inteligencja stworzy też pomocny kontekst na temat poszczególnych członków zespołu. Gdy jeden z uczestników grupy wspomni o innym pracowniku, ten w widoku aktywności otrzyma powiadomienie z podsumowanymi oczekiwaniami i wymaganymi od niego czynnościami.

AI w Slacku – bezpieczeństwo i dostępność

Slack zaznacza, że jego sztuczna inteligencja jest bezpieczna i zgodna ze standardami bezpieczeństwa. Wśród zabezpieczeń wspomina m.in. o tym, że:

dane klientów nie będą wykorzystywane do trenowania modeli AI,

sztuczna inteligencja przetwarza i udostępnia informacje, które już wcześniej zostały udostępnione danemu członkowi grupy,

AI jest zbudowana wewnątrz infrastruktury, obsługuje FedRAMP i klucze szyfrowania.

Warto w tym miejscu wspomnieć o aferze z maja 2024 roku, w której to Slack grał rolę główną. Okazało się wtedy, że komunikator wykorzystywał do trenowania własnych modeli opartych na sztucznej inteligencji dane użytkowników. I to bez ich własnej zgody.

Sztuczna inteligencja Slacka jest dostępna w każdym z płatnych planów, jednak im wyższy pakiet, tym więcej możliwości AI. Plan Pro daje dostęp do podstawowych funkcji, takich jak podsumowania dla kanałów, wątków i huddles. Z kolei Business+ pozwala na korzystanie z podsumowań, tłumaczeń, generowania przepływu pracy czy wyszukiwarki AI. Natomiast plan Enterprise+ oferuje pełną funkcjonalność, w tym wyszukiwarkę, zaawansowane zarządzanie zadaniami czy kontrolę bezpieczeństwa.