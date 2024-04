Tesla Model 3 Performance zadebiutowała. Kosmiczne osiągi w świetnej cenie

Na debiut tego elektryka czekało wielu miłośników sportowej jazdy. Tesla Model 3 Performance zapewnia świetne osiągi, a do tego oferowana jest w zdecydowanie atrakcyjnej cenie.

Tesla Model 3 Performance z pewnością wgniata w fotel

Wzmianki na temat topowego pod względem sportowych osiągów Modelu 3 pojawiały się już od dłuższego czasu. Byliśmy niemal pewni, że jego debiut to kwestia najbliższych tygodni lub nawet dni. Firma Elona Muska na szczęście nie kazała nam długo czekać. Tesla Model 3 Performance została oficjalnie pokazana i od razu trafiła do sprzedaży.

Nową wersję Modelu 3 łatwo będzie rozpoznać na ulicy, bowiem otrzymała ona chociażby przeprojektowane zderzaki, a także oferowana jest ze specjalnymi, 20-calowymi kołami Warp. To jednak nie zmiany w wyglądzie czy wzór felg jest tutaj najważniejszy, ale osiągi i zestaw specjalnych rozwiązań, które doceniamy podczas jazdy na torze.

Na pokładzie znalazły się dwa silniki elektryczne, które łącznie generują 510 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy na poziomie 741 Nm. Jest to zasługa nowego napędu Performance 4. generacji, który względem zastosowanego w poprzednim Modelu 3 ma zapewniać 22% więcej mocy ciągłej, 32% więcej mocy szczytowej i o 16% więcej maksymalnego momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 3,1 sekundy według deklaracji producenta, a prędkość maksymalna to 261 km/h. Zasięg według WLTP to 528 km.

Podczas dynamicznej jazdy powinniśmy dostrzec zalety nowego, adaptacyjnego zawieszenia. Ma ono dostosować się do bieżących warunków jazdy, a przy okazji charakteryzować się zadowalającym komfortem. Do tego dochodzi specjalny tryb Jazda na Torze V3, który obejmuje całkowicie nową kalibrację układu napędowego, a także zapewnia kierowcy opcje pozwalające na dostosowanie balansu prowadzenia oraz sterowanie stabilnością i hamowaniem rekuperacyjnym.

Warto jeszcze wspomnieć, że we wnętrzu znajdziemy sportowe fotele, które powinny zapewnić m.in. lepsze trzymanie boczne. Pojawiły się też wydajniejsze hamulce, mające lepiej radzić sobie pod obciążeniem i podczas hamowania z wyższych prędkości. Z kolei w środku znajdziemy kilka elementów wykonanych z włókna węglowego.

Tesla Model 3 Performance – ile kosztuje w Polsce?

Ceny omawianego samochodu elektrycznego startują od 244,9 tys. złotych, co – patrząc na osiągi i oferowaną technologię – jest rewelacyjną ceną. Wypada dodać, że Tesla niedawno ogłosiła obniżki cen dla pozostałych wariantów Modelu 3. Oczywiście za chociażby inny kolor niż biały czy bardziej rozbudowany autopilot trzeba dopłacić.

Aktualizacja

Co ciekawe, Model 3 Performance będzie miał różną specyfikację zależnie od miejsca wyprodukowania. Wspomniane 510 koni mechanicznych dotyczy aut z Fremont (USA). Z kolei w Polsce (i Europie) będą sprzedawane samochody z fabryki w Shanghaiu (Chiny). W ich przypadku dostajemy 460 KM i 723 Nm. Różnice będą dotyczyć też zastosowanego akumulatora – Panasonic 82kWh (USA) i LG 79kWh (Chiny). Modele z USA zapewnią przyspieszenie 2,9 sekundy od 0 do 60 mil na godzinę, wersje z Chin to 3,1 sekundy do pierwszej „setki”.