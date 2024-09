Składane smartfony Tecno mogą się podobać. Co oferują nowe Phantomy?

Phantom V Flip 2 oraz Phantom V Fold 2 to nowe składane smartfony zaprezentowane przez Tecno. Mamy zatem zarówno składaka w formie klapki, jak i klasycznej książki. Producent najwidoczniej uznał, że chce być jak Samsung, ale bardziej przystępny cenowo. Co ważne – oprócz telefonów – Tecno wprowadza do oferty ważne akcesorium.

Specyfikacja Tecno Phantom V Flip 2

Nie sposób nie zacząć opisu Phantom V Flip 2 bez opisania urody urządzenia. Widać, że firmie bardzo spodobał się design Motoroli Razr 50 – z ekranem zajmującym większą część klapki i wcięciami na obiektywy. Tutaj jednak linia aparatów biegnie wzdłuż dłuższego boku urządzenia. Sprzęt otrzymał dwa warianty kolorystyczne – zielony i czarny.

Co się tyczy parametrów technicznych – Phantom V Flip został wyposażony w układ mobilny MediaTek Dimensity 8020 (poprzednik korzystał z Dimensity 8050), połączony z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej. Komunikacyjnie użytkownicy smartfona mogą liczyć na obecność Wi-Fi 6, NFC, 5G i Bluetooth 5.3.

Phantom V Flip 2 (Źródło: Tecno)

Jeśli chodzi o zestaw wyświetlaczy, zewnętrzny ma przekątną 3,64 cala i rozdzielczość 1056 x 1066 pikseli, natomiast ekran główny to jednostka w rozmiarze 6,9 cala o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz z technologią LTPO.

Zestaw fotograficzny Phantom V Flip 2 składa się z aparatu głównego z matrycą 50 Mpix i ultraszerokiego kąta z sensorem 50 Mpix. Do selfie przewidziano wewnętrzne oczko z matrycą 32 Mpix. Pojemność akumulatorów wynosi 4720 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 70 W. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 14.

Specyfikacja Tecno Phantom V Fold 2

Podobnie jak w przypadku Flipa, Phantom V Fold 2 również nie przypomina swojego starszego brata. Okrągła wyspa na aparaty ustąpiła miejsca dużemu prostokątowi z trzema obiektywami i diodą LED. Całość została zaprojektowana przez niemieckiego producenta elektroniki premium, Loewe, i – parafrazując dzisiejszą młodzież – „widać postaranko”.

Wymiary smartfona to 140 x 159 x 6 mm w trybie otwartym i 72 x 169 x 12 mm po złożeniu. Waga wynosi 249 gramów. Do wyboru są dwa kolory plecków – szarozielony i niebieski.

Tecno Phantom V Fold 2 (Źródło: Tecno)

W tym przypadku, wewnątrz Tecno nie zdecydowało się na zmiany w kwestii SoC i pamięci. Ponownie postawiono zatem na Dimensity 9000+, 12 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane. Jest także dostęp do Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G i NFC.

Zewnętrzny ekran mierzy 6,42 cala i oferuje rozdzielczość Full HD+. Wewnętrzny ma 7,85″ i rozdzielczość 2K+ (2296 x 2000 pikseli). W obu przypadku pojawiła się technologia LTPO i maksymalna częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Zestaw aparatów otwiera główne oczko z matrycą OV50H 50 Mpix, obok niego znalazło się miejsce na ultraszeroki kąt z sensorem 50 Mpix. Pod nimi Tecno zamontowało natomiast kamerę portretową, czyli obiektyw z dwukrotnym optycznym zoomem i 20-krotnym przybliżeniem cyfrowym. Przednie kamerki otrzymały matryce 32 Mpix. Specyfikację wieńczy Android 14 oraz ogniwa o pojemności 5750 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 70 W lub indukcyjnego z mocą 15 W.

Jest też Tecno Phantom V Pen

To nie koniec nowości Tecno na dziś. Firma zaprezentowała także rysik dedykowany składanym urządzeniom. Phantom V Pen waży 10 gramów i ma dwa guziki. Jeden z nich to typowy przycisk funkcyjny do sterowania muzyką czy przewracania stron. Drugi natomiast przyda się do narzędzi AI oferowanych przez producenta w smartfonach.

Rysik Phantom V Pen (Źródło: Tecno)

Akcesorium zostało wyposażone w baterię o pojemności 80 mAh. Dzięki niej rysik jest w stanie działać do dwóch tygodni na jednym ładowaniu – zakładając scenariusz, że jest używany dwie godziny dziennie. Niestety, smartfony nie mogą posłużyć do ładowania rysika.

Nowości Tecno – gdzie zadebiutują i za ile?

Na tę chwilę nie wiemy czy Tecno odważy się wprowadzić nowe składane smartfony i rysik do Polski. Póki co urządzenia trafią na wybrane rynki 23 września. Cenę Phantom V Flip 2 ustalono na 699 dolarów (~2700 złotych), a Phantom V Fold 2 na 1099 dolarów (~4250 złotych). Cena rysika póki co pozostaje nieznana.