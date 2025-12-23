iPhone 17 - fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl
Chcesz kupić iPhone’a 17? Dobrze się składa

Smartfon iPhone 17 okazał się spektakularnym sukcesem. Zdecydowanie większym niż spodziewał się sam producent. Teraz jest dobry moment, żeby go kupić.

Chcesz kupić iPhone 17? Nie ma problemu. W końcu

Już od ponad pięciu tygodni korzystam prywatnie z iPhone’a 17 i mimo że coraz bardziej irytuje mnie cofanie, bo gest wstecz nie działa zawsze i wszędzie, co dość często zmusza do sięgania do strzałki lub krzyżyka w lewym górnym rogu, to w ogólnym ujęciu jest to – moim zdaniem – bardzo fajny smartfon, który można polecić z czystym sumieniem.

A teraz jest szczególnie dobry moment, żeby kupić iPhone 17, ponieważ niemal wszystkie kolory i wersje pamięciowe są dostępne od ręki – leżą w magazynie sklepu Apple i czekają na wysyłkę do klientów. Wyjątkiem jest Siedemnastka w lawendowej obudowie z 512 GB pamięci, na którą trzeba poczekać kilka dni dłużej.

To sytuacja, jakiej prywatnie nie pamiętam, ponieważ od momentu, gdy iPhone 17 zadebiutował 9 września 2025 roku, czas wysyłki sięgał nawet kilku tygodni. Kiedy ostatnio zajrzałem do sklepu Apple, było to 5-7 dni, natomiast teraz widnieje informacja o dostępności w magazynie prawie wszystkich konfiguracji pamięciowych i kolorystycznych.

Gdzie kupić iPhone 17 od ręki?

Na tę chwilę ekspresową dostawę Waszej wymarzonej Siedemnastki w każdej wersji (ze wspomnianym wyjątkiem) zapewni Wam wyłącznie sklep internetowy Apple. Popularne sklepy z elektroniką w większości nie mają tego modelu na stanie – albo informują, że nie ma możliwości zamówienia w tym momencie, albo podają odległy termin wysyłki.

Dostępne „na już” są jedynie pojedyncze wersje, na przykład czarna 512 GB w Media Expert, natomiast sklep Apple jest najlepiej zatowarowany. Komputronik też zapewnia o szybkiej wysyłce – smartfon zostanie wysłany z salonu, w którym będzie dostępny, aczkolwiek nie ma on każdego modelu.

Znacznie lepiej wygląda dostępność modeli iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, które bez większych problemów kupicie właściwie wszędzie – mowa oczywiście o renomowanych sklepach, będących autoryzowanymi dystrybutorami sprzętu firmy z Cupertino.

Niestety, popularność całej rodziny Siedemnastek nie sprzyja spadkom cen – niezmiennie obowiązują ceny z dnia premiery iPhone’ów 17, 17 Pro i 17 Pro Max. Jedynie iPhone Air staniał – wiadomo, z jakiego powodu.

