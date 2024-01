Składane smartfony Samsunga mogą być jeszcze wytrzymalsze

Jak najbardziej możemy stwierdzić, że Samsung robi jedne z najlepszych składanych smartfonów. Niewykluczone, że ich kolejne generacje będą cechować się jeszcze większą wytrzymałością.

Samsung może wzmocnić wytrzymałość składanych smartfonów

Zdecydowanie południowokoreański producent ma już spore doświadczenie w kwestii składanych smartfonów. Co więcej, firma dostarcza jedne z lepszych urządzeń na rynku. To stwierdzenie jest mi łatwo potwierdzić, linkując do naszych recenzji Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. Oba smartfony otrzymały wysokie oceny.

Często, gdy poruszany jest temat składanych smartfonów, pojawiają się obawy związane z wytrzymałością ekranu na kolejne złożenia i rozłożenia. Nie będzie chyba zaskoczeniem, gdy wspomnę, że Samsung także tutaj wypada naprawdę dobrze. Jasne, zawsze może zdarzyć się usterka, ale podczas normalnego korzystania przez typowy okres życia smartfona są wręcz zerowe szanse, że pojawią się jakiekolwiek problemy z Flipem czy Foldem.

Owszem składane smartfony Samsunga charakteryzują się wysoką wytrzymałością, ale zawsze przecież może być lepiej. Serwis Android Central, opierając się na informacjach udostępnionych przez holenderski GalaxyClub, zwraca uwagę, że Samsung złożył dokumenty niezbędne do zarejestrowania technologii „Ironflex” w koreańskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej.

Czym jest wspomniana technologia? Ma ona opisywać składany panel OLED, który można stosować w różnych produktach. Nie tylko w smartfonach, ale również w tabletach czy laptopach, a nawet urządzeniach ubieralnych. Co prawda, opieramy się tylko na różnych spekulacjach, ale docelowo ma chodzić o ekran, który będzie cechował się jeszcze wyższym poziomem wytrzymałości niż obecnie stosowane ekrany.

Niewykluczone, że na omawianą technologię nie będziemy musieli długo czekać. Mówi się, że może ona znaleźć zastosowanie już w tegorocznych składach, a później też w innych produktach koreańskiej firmy. Oczywiście na potwierdzenie tych rewelacji trzeba jeszcze poczekać.

Premiera nowych Samsungów już niebawem

Przy okazji, warto przypomnieć, że jest coraz bliżej do ważnego wydarzenia w branży. Otóż niedawno poznaliśmy datę premiery nowych flagowych smartfonów z linii Galaxy S24. Wśród nowości ma znaleźć się bardziej rozbudowane i złożone zastosowanie sztucznej inteligencji. Możemy więc nastawić się na nowe funkcje, które będą wykorzystywać potencjał AI.