Akcesoria Microsoftu powrócą! Zmieni się jednak logo

W kwietniu 2023 roku dowiedzieliśmy się, że firma z Redmond wycofa akcesoria wydawane pod marką Microsoft, a w sklepie zostanie tylko sprzęt Surface. Okazuje się, że akcesoria Microsoftu jednak powrócą, ale będą tworzone przez innego producenta.

Nie wszystkim spodobała się ta decyzja

Jak już wspomniałem na wstępie, w minionym roku dowiedzieliśmy się, że Microsoft ograniczy sprzedaż akcesoriów, zostawiając w portfolio produkty Surface. Oznaczało to koniec wielu popularnych myszy, klawiatur czy kamer internetowych.

Dla osób, które ceniły właśnie te myszki czy klawiatury, zdecydowanie była to zła wiadomość. W końcu akcesoria Surface, mimo iż często świetne, nie zawsze oferują taki sam poziom doświadczenia podczas korzystania.

Akcesoria Microsoftu jednak powrócą

Dla wszystkich, którym wspomniana decyzja się nie spodobała, mamy dobre wiadomości. Akcesoria Microsoftu powrócą! Będzie to możliwe dzięki partnerstwu z producentem akcesoriów Incase. Warto zaznaczyć, że dotychczasowe akcesoria będą wyglądać i działać bez zmian, oferując ten sam, wysoki poziom. Oczywiście pojawi się na nich inne logo.

Co ciekawe, firma Incase nie kojarzy się z myszkami czy klawiaturami, ale raczej z różnego typu pokrowcami. Wkrótce ma to się jednak zmienić. Warto zaznaczyć, że producent będzie korzystał z tych samych komponentów produkcyjnych i łańcucha dostaw, co Microsoft. Dla wszystkich osób, które ceniły dotychczasowe akcesoria, prawie wszystko pozostanie po staremu i nadal będą mogli kupić swoje ulubione produkty.

Wiemy, że pod marką Incase będą dostępne myszki, klawiatury, głośniki, stacje dokujące audio, zestawy słuchawkowe i kamery internetowe. Łącznie w sprzedaży pojawi się 23 produktów, które będzie można kupić jeszcze w tym roku. Wstępny podgląd oferty znajdziecie tutaj.

Ponadto w planach jest wypuszczenie nowych produktów. Tutaj jest chyba jeszcze bardziej interesująco. Otóż ma zostać wprowadzony produkt, który został opracowany przez Microsoft, ale nigdy nie trafił do sprzedaży. Ma to być nowa, ergonomiczna klawiatura. To nie koniec, bowiem oferta ma poszerzyć się o jeszcze inne akcesoria. Oczywiście firma zamierza też stworzyć autorskie urządzenia, które – miejmy nadzieję – okażą się świetnym sprzętem.