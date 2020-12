Składane smartfony powoli wchodzą pod strzechy, ale przed nimi jeszcze długa droga, aby dorównać popularnością tym, których używają miliardy użytkowników na całym świecie. Samsung zapowiada jednak duże zmiany i ma ciekawą opinię na ich temat.

Składane smartfony to już nie przyszłość – to teraźniejszość

Wiele osób uważa, że składane smartfony nie nadają się do codziennego użytkowania, ponieważ są zbyt delikatne. W tym ostatnim jest trochę prawdy, ponieważ użytkownicy nie mogą liczyć na pyło- i wodoszczelną obudowę, a do tego muszą wyjątkowo dbać o składany wyświetlacz, ponieważ pokrywającą go powłokę można łatwo zarysować.

Składane smartfony czeka jednak świetlana przyszłość. Liderem w tym segmencie niewątpliwie jest Samsung, ale Motorola również aktywnie w nim działa, a kolejni producenci się do tego przymierzają. Za jakiś czas widok człowieka ze składanym urządzeniem w ręce przestanie wzbudzać ciekawość, bo stanie się czymś zupełnie normalnym i standardowym.

Składane smartfony będą jeszcze cieńsze i lżejsze. Samsung ma ciekawe zdanie na ich temat

Samsung bezapelacyjnie najwięcej przyczynia się do rozwoju segmentu składanych smartfonów, także dlatego, że jest największym producentem elastycznych ekranów OLED, które znajdują zastosowanie w nich. Konkurencja jednak nie patrzy biernie na poczynania Koreańczyków, aczkolwiek zdecydowanie bardziej się ociąga z wprowadzaniem swoich koncepcji na rynek.

Według Lee Jong-min z Samsunga, składane smartfony przyczynią się do wzrostu nasyconego już rynku smartfonów, na który w ostatnim czasie dodatkowo negatywnie wpłynęła globalna pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19.

Jednocześnie jego zdaniem nie są one rozwinięciem aktualnie dostępnych na rynku smartfonów, tylko całkowicie nową kategorią urządzeń. Lee Jong-min zapowiedział też, że będą one coraz cieńsze i lżejsze w przyszłości, aczkolwiek nie wiadomo, jaki horyzont czasowy miał na myśli. Być może jednak deklarację tę potwierdzi Galaxy Z Fold 3, którego premiery spodziewamy się w czerwcu 2021 roku.

Lee Jong-min podzielił się również ciekawymi informacjami, dlaczego klienci wybierają składane smartfony. Według zebranych danych, 93% użytkowników jest usatysfakcjonowanych z dostępu do większego wyświetlacza, a do tego takie urządzenie pozwoliło im zwiększyć produktywność. Ponadto atrakcyjna jest dla nich jego forma, wygląd i kompaktowość.

Dlaczego klienci wybierają składane smartfony? (źródło: Samsung via The Elec)

Lee Jong-min podkreślił też, że zaletą Galaxy Z Fold 2 jest możliwość złożenia go pod różnym kątem (umożliwia to specjalnie zaprojektowany zawias), a także zoptymalizowane doświadczenie w aplikacjach od Google i Microsoftu, które pozwalają lepiej wykorzystać drzemiący w smartofono-tablecie potencjał. Wspomniał również o specjalnej edycji, stworzonej przy współpracy z marką Thom Browne, która jest skierowana do najbardziej wymagających i oczekujących najwięcej klientów.