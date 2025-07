Na oficjalnym koncie chińskiego wsparcia Apple pojawił się film, który promował… składany smartfon Samsunga.

Apple przypadkiem zareklamowało smartfon konkurencji

Na pewnym portalu społecznościowym, który wówczas nazywał się Twitter, dostępna była kiedyś funkcja pokazująca, że post został opublikowany z iPhone’a. Okazała się ona pechowa dla wielu celebrytów i agencji prowadzących ich profile – wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wpadce, które polegała na zachęcaniu do kupna smartfona innej marki, ale post był wrzucony z konkurencyjnego iPhone’a.

Co prawda tym razem nie mamy do czynienia z po prostu odwrotną sytuacją, ale wpadkę zaliczyła ta druga strona. Otóż profil chińskiego wsparcia Apple udostępnił film, którego głównym bohaterem był… Samsung Galaxy Z Flip 7. Materiał wrzucony na Weibo przedstawiał m.in. możliwości sztucznej inteligencji.

Raczej nie mamy do czynienia z celowym działaniem, a zwykłą wpadką. Tym bardziej, że sama treść postu odnosiła się do kontroli rodzicielskiej w iPhonie. To właśnie wideo z tym związane powinno znaleźć się w oryginalnym poście, ale najwidoczniej komuś nieco omsknęła się ręka.

A mix-up occurred when China's official "Apple Support" Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7 — PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025

Film zniknął po chwili, ale…

Omawiany post szybko został usunięty, ale zanim się to stało użytkownicy zdążyli wykonać screeny i nagrać film. Pojawiły się nawet cztery polubienia. Ciekawe, czy od miłośników iPhone’ów, czy jednak od osób korzystających z Samsungów.

Sytuacja jest tym bardziej zabawna, że Apple nie ma jeszcze składanego iPhone’a. W związku z tym, jeśli użytkownik iPhone’a chciałby bardzo mieć składany smartfon, to jak najbardziej można mu polecić jeden z produktów Samsunga ;)

Wypada dodać, że nie jest to pierwszy raz, gdy zespół Tima Cooka musiał usunąć film. Co prawda wówczas był to autorskie wideo promujące iPada Pro, ale w zeszłym roku Apple przeprosiło za reklamę. Materiał nazwany Crush! przedstawiał stanowisko z mnóstwem przedmiotów, takich jak telewizor, maszyna do pisania czy różne instrumenty muzyczne. Wszystkie te rzeczy były dosłownie miażdżone przez dużą prasę hydrauliczną, która kompresowała przedmioty do postaci smukłego iPada Pro.

Coż, nie wszystkim się to spodobało i wybuchała mała aferka.