Circle to Search z nową funkcją. Będziecie z niej korzystać

Circle to Search to usługa, która z miesiąca na miesiąc zyskuje na popularności – nic więc dziwnego, że deweloperzy sukcesywnie dokładają coraz to nowsze funkcje, jak np. natychmiastowe tłumaczenie. Wkrótce prawdopodobnie dojdzie kolejna rzecz – skanowanie kodów kreskowych lub kodów QR na ekranie! Kiedy to wejdzie w życie i czego jeszcze możemy się spodziewać?

Circle to Search stale jest rozwijane

Deweloperzy usługi „Circle to Search” nieustannie pracują nad tym, aby rozwijać tę ciekawą funkcję, która zadebiutowała w serii Galaxy S24, a później trafiła również na inne smartfony Samsunga, a także na Pixele od Google. Większa liczba urządzeń, na których działa Circle to Search, to tylko wycinek tego, nad czym pracują programiści. Po debiucie i dobrym przyjęciu tej opcji dodano do niej natychmiastowe tłumaczenie dostępne z poziomu paska wyszukiwania. Usługa tłumaczy treść z ekranu na domyślny język systemu.

Teraz jednak przyszedł czas na nową funkcję w ramach usługi Circle to Search, czyli na skanowanie kodów kreskowych lub kodów QR na ekranie urządzenia. Skąd wiadomo, że coś takiego jest blisko wydania w nowej wersji? Androidauthority, przeglądając aplikację Google w wersji 15.25.32 zauważyło, że w AssembleDebug można odnaleźć w pełni działającą funkcję skanowania kodów kreskowych.

Jak to działa na ten moment? Ano tak:

Filmik pokazujący działanie circle to search (źródło: androidauthority)

Skanowanie kodów QR w Circle to Search

Jak można zauważyć, na ten moment próba skanowania kodu QR lub kreskowego za pomocą funkcji Circle to Search prowadzi do strony wyszukiwania, gdzie dostępne są inne tego typu kody. W Google Lens można już prawidłowo skanować kod kreskowy lub QR, więc można spodziewać się pojawienia tej funkcji również w Circle to Search w ciągu kilku tygodni bądź miesięcy.

Jak podaje Androidpolice, w Circle to Search odkryto również przycisk wyszukiwania audio, ale na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów z tym związanych. Jest jednak duża szansa, że będzie to działać podobnie jak Shazam, czyli służyć do identyfikowania np. lecących w tle piosenek, których nie znamy, a chcemy poznać.