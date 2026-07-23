Większy i lepszy zarazem. Ten ekran ma funkcję, której brakowało w mniejszych modelach

Grzebanie w elektronice często wymaga nie tylko kreatywności, ale też dostępu do odpowiednich modułów i części. Chętni na budowanie większych urządzeń właśnie zyskali coś, co znacznie ułatwi im pracę. Nie wszyscy będą jednak zadowoleni.

Raspberry Pi to nie tylko minikomputery

Ci, którzy głębiej siedzą w projektach związanych z informatyką i programowaniem wiedzą, że Raspberry Pi Foundation zajmuje się nie tylko budowaniem platform komputerowych. Na stronie sklepu prowadzonego przez fundację znajdują się również dodatkowe moduły czy elementy ułatwiające zabawę z ekosystemem, takie jak kompletne komputery wbudowane w klawiaturę czy wyświetlacze.

Co prawda na rynku nietrudno o zakup monitora, jednak i w tym przypadku Raspberry chciało dać entuzjastom więcej swobody, dlatego zaczęło oferować panele dotykowe. W 2024 wprowadzili do oferty 7-calowy wyświetlacz drugiej generacji, a w 2025 roku pojawiła się jego mniejsza, bo 5-calowa wersja. Teraz oferta została uzupełniona o największą, 10-calową opcję.

Raspberry Pi Touch Display 2 10-inch Portrait (Źródło: Raspberry Pi)

Specyfikacja Raspberry Pi Touch Display 2 (wariant 10 cali)

Choć wyświetlacze należą do jednej rodziny – ba, widnieją w tej samej karcie produktu – to różnica między nowym modelem, a resztą w serii jest nie do przeoczenia.

Raspberry skorzystało z okazji i oferując większa przekątną podbiło również rozdzielczość – ekran działa zatem w proporcjach WUXGA (16:10, 1920 x 1200 pikseli). Nowa jednostka to także obecność technologii IPS w matrycy, większy kąt widzenia (85∘) oraz wsparcie aż dziesięciu punktów dotyku zamiast pięciu.

Raspberry Pi Touch Display 2 10-inch Portrait (Źródło: Raspberry Pi)

Jako, że ekran należy do ekosystemu Raspberry, nie wymaga on żadnych skomplikowanych działań ze strony użytkownika do uruchomiania. Panel może być zasilany przez minikomputer, a wszystkie potrzebne kable, przełączniki i moduły do montowania znajdują się już w pudełku. Co więcej, Raspberry Pi OS oferuje pełne wsparcie ekranu, przez co ten nie wymaga żadnej manualnej konfiguracji czy kalibracji.

Zmiany w parametrach technicznych sprawiły, że wyświetlacz wymaga czterech linii DSI zamiast dwóch. Wiąże się z tym jeden z minusów urządzenia, a mianowicie wsparcie wyłącznie modeli Raspberry Pi 5 i Raspberry Pi Compute. Wszystkie starsze rozwiązania, w tym rodzina Pico i Zero, nie są kompatybilne z większą matrycą i ich właściciele mogą korzystać wyłącznie z 7- i 5-calowych modeli.

Ekran jest już dostępny u oficjalnego dystrybutora Raspberry w Polsce. Cenę wyświetlacza ustalono na 375 złotych.