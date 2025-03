Czy to zdjęcie z aparatu natychmiastowego? Nie, to aparat

W zależności od tego, z jakiej odległości patrzymy i pod jakim kątem, Escura Instant Snap wygląda jak mała ramka na zdjęcia lub fotografia wywołana za pomocą aparatu natychmiastowego. Nic z tych rzeczy – tą „ramką” możemy robić zdjęcia.

Fotografia w 2025 roku

Nie ma co się oszukiwać – większość amatorów fotografii wykorzystuje do tego smartfony. Obecne aparaty cyfrowe skierowane są raczej do osób szukających niedrogiego sposobu na wejście „poziom wyżej”, a profesjonaliści decydują się na lustrzanki lub modele bezlusterkowe.

Nie można jednak zapomnieć o próbach przekonania osób do bardziej klasycznej formy fotografii. Przykładem takiego działania jest mały renesans aparatów natychmiastowych, których produkcją zajmuje się obecnie m.in. Kodak czy Fujifilm. Swego czasu popularne były również kamery-zabawki – małe urządzenia o słabych parametrach, ale za to pozwalające dzieciom poczuć się jak profesjonalny fotograf. Escura Instant Snap bliżej do takiej zabawki niż aparatu z prawdziwego zdarzenia – trzeba jednak przyznać, że urządzenie oferują bardzo ciekawą budowę.

Z daleka zdjęcie, z bliska – aparat

Urządzenie zostało zaprezentowane w trakcie japońskiego wydarzenia CP+ 2025 i nie wyposażono go ani w ekran LCD ani w wizjer. Jak zatem domyślić się, co znajdzie się na zdjęciu? Pomocny może okazać się środek sprzętu – zastosowano na nim półprzezroczyste wycięcie, które pomoże w wycentrowaniu kadru. Zawarte na nim dodatkowe informacje zdradzają, że mamy tu do czynienia z sensorem o rozdzielczości 1,3 Mpix, zdolnym nagrywać wideo w 30 klatkach na sekundę w formacie AVI. Długość ogniskowej obiektywu wynosi 3,2 milimetry, a wartość przysłony f/2.8. Całość łapie ostrość od 30 cm do nieskończoności.

Escura Instant Camera (Źródło: DC.Watch) Escura Instant Camera (Źródło: DC.Watch)

Sprzedaż Escura InstantSnap ruszy w Japonii w maju 2025 roku. Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – zwykłej bieli i edycji „Showa” o retrowyglądzie. Cena wynosić będzie 7000 jenów, czyli ~180 złotych.

Czy jest to najlepszy aparat, jaki można kupić w tej cenie? Nic z tych rzeczy. Czy jest to sprzęt, który zmieści się w kieszeni i wygląda nietuzinkowo? Oczywiście.