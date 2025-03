Xiaomi pożeni swoje nowe tablety z ekranami OLED

Seria Xiaomi Pad 7 może doczekać się wkrótce jeszcze jednego urządzenia. Przedpremierowe informacje sugerują, że tablet będzie przełomowym sprzętem w historii firmy.

Co nowego w tabletowej ofercie Xiaomi?

Obecnie najświeższymi tabletami w ofercie chińskiego giganta dostępnymi w Polsce są świeżo zaprezentowane modele Pad 7 i Pad 7 Pro. Częścią wspólną urządzeń jest 11,2-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości 3200 x 2136 pikseli, 4 głośniki stereo oraz co najmniej 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Podobna jest także pojemność akumulatorów, wynosząca 8850 mAh oraz obsługa Bluetooth 5.4

Jak zatem wyglądają różncie? Bazowy model otrzymał układ mobilny Snapdragon 7+ Gen 3, a wariant Pro – Snapdragona 8s Gen 3. Pad 7 to także dostęp do aparatu 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. Pad 7 Pro stosuje natomiast kamerę 50 Mpix, której towarzyszy czujnik głębi 2 Mpix oraz frontowy aparat 32 Mpix. Moduł zastosowany w modelu Pro umożliwia także dostęp do Wi-Fi 7, a ogniwo zamiast z mocą 45 W, ładuje się maksymalnie do 67 W.

Xiaomi Pad 7 Pro (źródło: Xiaomi)

W następnym miesiącu powinniśmy natomiast zobaczyć Xiaomi Pad 7 Max. Od mniejszych braci odróżniać go będzie przede wszystkim 14-calowy ekran. Nie jest to jednak najbardziej zaskakująca przedpremierowa informacja.

Pierwszy tablet Xiaomi z OLED nadchodzi

Według użytkownika Wisdom Pikachu na platformie Weibo, następca wydanego w 2023 Xiaomi Pad 6 Max powinien zostać wyposażony w wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Byłby to pierwszy tablet Xiaomi oferujący matrycę tego typu. Oprócz tego autor wpisu wspomina o wąskich ramkach, idealnym wyborze do zastosowań biurowych i jeszcze jednym modelu, który trafi do oferty – będzie to gamingowy tablet z ekranem LCD o przekątnej 8 cali i funkcją passthrough gniazda USB-C.

Kilka dni temu Digital Chat Station udostępnił natomiast informacje o jeszcze jednym tablecie w ofercie, którego roboczo można nazywać Xiaomi Pad 7S Pro lub Pad 7 Ultra. Oprócz wyświetlacza OLED jego wyróżnikiem ma być obecność flagowego układu mobilnego Snapdragon 8 Elite, która pozwoliłaby mu wejść do czołówki tabletów w kategorii wydajność.

Czy faktycznie Xiaomi szykuje aż trzy nowe urządzenia? Przekonamy się w nadchodzących miesiącach.