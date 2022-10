Polskie studio tworzy Silent Hill 2 Remake. Co się zmieni w klasycznym horrorze?

Era remake’u w branży gier trwa w najlepsze, czego nadchodzące odświeżenie Silent Hill 2 jest dobitnym przykładem. Choć powrót kultowej marki po 10 latach cieszy, fani nie do końca wierzą, iż polskie studio jest w stanie udźwignąć ciężar legendy z 2001 roku.

Pasja wygrała przetarg

Choć ostatnia gra z serii Silent Hill została wydana w 2012 roku (Silent Hill: Book of Memories, PlayStation Vita), to KONAMI – właściciel marki – przez lata otrzymywał propozycje od innych studiów, które mogłyby się podjąć stworzenia nowej zawartości w tym przerażającym uniwersum. Polski Bloober Team okazał się najbardziej inspirujący dla Japończyków, ale fani Silent Hill 2 nie są do końca przekonani.

Bloober Team to studio, które ma na koncie takie produkcje jak Layers of Fear, Observer czy wreszcie zeszłoroczne The Medium. Te gry niewątpliwie są sukcesami zarówno pod kątem sprzedaży, jak i opinii krytyków. Jednocześnie, żaden z tych tytułów nie zbliżył się do kultowego statusu, jakim cieszy się seria Silent Hill. Wstrzymajmy się jednak z obawami do dnia premiery, sprawdzając, co zaoferuje remake gry z 2001 roku.

Silent Hill 2 Remake – ekskluzywnie na PlayStation

Najważniejszą wiadomością jest fakt, że Silent Hill 2 Remake ominie sprzęt Microsoftu. Sony zapewniło sobie roczną ekskluzywność tytułu, sprawiając iż zadebiutuje on wyłącznie na komputerach PC oraz PlayStation 5. To dość ironiczne, bo z jednej strony, Jim Ryan walczy o utrzymanie Call of Duty na swoich konsolach, a z drugiej dolewa paliwa do ogniska Phila Spencera, na którym ten grilluje hipokryzję i nieczyste praktyki Sony.

Co ważne, akcja Silent Hill 2 Remake będzie rozgrywać się z kamery umieszczonej zza ramienia bohatera, tak jak w nowoczesnych odsłonach Resident Evil. Ciekawe rozwiązanie, mając na uwadze, że w oryginale ustawienie kamery było sztywne, zależne od konkretnego kadru i scenerii. Twórcy obiecują też zmodernizowaną rozgrywkę, a także wielkie powroty. Masahiro Ito oraz Akira Yamaoka – artysta i muzyk, którzy pracowali przy oryginale z 2001 roku, będą mieli swój udział w powstawaniu remake’u.

Gdyby jednak produkcja Bloober się nie udała, nic straconego. Nad wydaniem znacznie mniejszej gry pracuje też Annapurna Interactive. Zatytułowana Silent Hill f, będzie opowieścią osadzoną w Japonii lat 60. Autor gry jest znany z produkcji typu visual novel, których fabułą jest rozwiązywanie spraw o morderstwa.

Coś mi podpowiada, że to właśnie ta produkcja może zgarnąć cieplejsze opinie krytyków. Obym jednak się mylił, a fani Silent Hill 2 otrzymali ucztę, na jaką zasłużyli po 10 latach ciszy od KONAMI.