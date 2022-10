StemDrop nadchodzi. Samsung i TikTok ogłosili nową aplikację muzyczną

Samsung oraz TikTok ogłosili, że wprowadzają na rynek nową aplikację do odkrywania muzyki i tworzenia remiksów. Co wiemy o StemDrop i czym ma się ten produkt wyróżniać na tle innych platform?

Samsung oraz TikTok próbują nowych rozwiązań

Zarówno Samsung, jak i TikTok, to znane w świecie smartfonów marki. Obie firmy rozwijają co prawda różnego rodzaju usługi, ale teraz postanowiły połączyć siły, żeby stworzyć coś wspólnie. Mowa o StemDrop, nowej platformie służącej do odkrywania muzyki. Ta ma za zadanie umożliwić ludziom zaprezentowanie swojego talentu i tworzenie nowych utworów razem ze znanymi nam artystami.

Jak to dokładnie ma działać? Gdy piosenkarz zaprezentuje nowy utwór w ramach StemDrop, twórcy będą mogli skorzystać ze ścieżek piosenki i za pomocą swojej inwencji twórczej stworzyć coś nowego. Chcesz wyciągnąć tylko pady, perkusję lub bas i za pomocą tego zrobić własny remiks? Nie ma problemu, StemDrop Ci to umożliwi. Po samym ogłoszeniu produktu już widać, że obie firmy mają wielkie plany.

Samsung i TikTok idą na całego

StemDrop ma wystartować już 26 października. Obie firmy nawiązały współpracę z Syco Entertainment, Universal Music Group i Republic Record, czyli znanymi na całym świecie wytwórniami. Pierwszym artystą, który udostępni swój utwór w aplikacji będzie Max Martin. Twórcy z kolei otrzymają możliwość rozłożenia kawałka na czynniki pierwsze i zremiksowania go po swojemu.

Dla Samsunga w dużej mierze jest to po prostu akcja marketingowa. Producent smartfonów chce, aby twórcy tworzyli treści za pomocą Galaxy Z Flip 4. Firma zachęca do użycia FlexCama, ale nie tylko ten model smartfonu ma zapewnić optymalne wrażenia z korzystania ze StemDropa.

Jestem podekscytowany, że mogę być częścią kolejnego kroku w odkrywaniu talentów. Czuję, że to dokładnie właściwy moment, aby uruchomić projekt muzyczny, w którym efekt w pełni zależy od twórców. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co wszyscy wymyślą i myślę, że świat będzie zaskoczony ogromną kreatywną różnorodnością, którą dostarczy StemDrop i społeczność. Tim Van Rongen, współtwórca StemDropa

StemDrop zapewni również użytkownikom TikToka i twórcom łatwe korzystanie z tego narzędzia, gdyż nowe piosenki artystów z podanych wyżej wytwórni będą dodawane do aplikacji każdego tygodnia. Twórcy wybrali na ambasadorów marki Astrid S i Your Boy Moyo, którzy będą codziennie tworzyć treści.