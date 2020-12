Jak szybka jest komercyjna sieć 5G w Polsce? No cóż…

Sieć 5G promowana jest jako technologia, która całkowicie odmieni doświadczenie podczas korzystania z internetu i dostępnych za jego pośrednictwem zasobów oraz różnej maści rozwiązań, ponieważ jest niesamowicie szybka i pojemna. Jak jednak jest naprawdę w przypadku Polski? Cóż, większość prawdopodobnie nie tak to sobie wyobrażała.

Sieć 5G jest potrzebna

2020 rok zapisze się w historii przede wszystkim za sprawą wybuchu globalnej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19, ale nie tylko, bo właśnie w tym roku najwięksi operatorzy w Polsce (i na świecie) udostępnili klientom komercyjną sieć 5G. W kraju nad Wisłą jako pierwszy zrobił to Plus.

Mieszkańcy Polski są nią bardzo zainteresowani, ponieważ w 2020 roku często szukali informacji na temat tego, czym jest 5G. W dużym uproszczeniu, jest to technologia transmisji danych następnej generacji, która umożliwia przesyłanie danych ze znacznie większymi prędkościami.

Właśnie to jest szczególnie podkreślane, choć ważniejsze może okazać się to, że sieć 5G charakteryzuje się znacznie większą pojemnością niż sieci poprzedniej generacji, tzn. można do niej podłączyć zdecydowanie więcej urządzeń – nawet milion na jeden kilometr kwadratowy (vs milion na 500 kilometrów kwadratowych w przypadku 4G LTE).

A to szalenie istotne w czasach, gdy do sieci podłączanych jest coraz więcej urządzeń, nie tylko smartfony i tablety, ale też wszelkiej maści smart-urządzenia.

Jak szybka jest sieć 5G na świecie?

Speedtest przeanalizował prędkości przesyłu danych z wykorzystaniem sieci 5G w krajach, gdzie jest ona komercyjnie dostępna i wykonano ponad 200 pomiarów w trzecim kwartale 2020 roku.

W ujęciu globalnym, prędkość pobierania z wykorzystaniem sieci 5G była aż o 954% wyższa niż w przypadku 4G. W trzecim kwartale 2020 roku wykonano aż 4324788 pomiarów w technologii 5G. Mediana prędkości pobierania wyniosła 207,39 Mbit/s, a wysyłania 29,66 Mbit/s. Dla porównania, w przypadku 4G było to zaledwie – odpowiednio – 19,67 Mbit/s i 7,21 Mbit/s.

Mediana prędkości pobierania i wysyłania danych z wykorzystaniem sieci 5G i 4G w trzecim kwartale 2020 roku w ujęciu globalnym (źródło: Speedtest)

Patrząc zaś na poszczególne kraje, okazuje się, że najszybszą sieć 5G mają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – mieszkańcy tego państwa pobierali dane z prędkością nawet 959,39 Mbit/s! Niewiele gorzej było w Arabii Saudyjskiej – 921,11 Mbit/s oraz Norwegii – 865,57 Mbit/s. Norwegia miała jednak najwyższą medianę w przypadku pobierania danych – 549,02 Mbit/s, podczas gdy ZEA 516,58 Mbit/s (drugie miejsce), a Arabia Saudyjska 421,58 Mbit/s (czwarta lokata za RPA z medianą 427,86 Mbit/s).

Jak szybka jest sieć 5G w Polsce?

Cóż, jak wynika z danych, zebranych przez Speedtest, w Unii Europejskiej Polska ma najwolniejszą sieć 5G ze wszystkich 11 krajów, które wzięto pod uwagę.

Mediana prędkości pobierania danych z wykorzystaniem technologii 5G w kraju nad Wisłą wyniosła w trzecim kwartale 2020 roku zaledwie 78,39 Mbit/s, podczas gdy w Hiszpanii, która jest na pierwszym miejscu, aż 404,73 Mbit/s.

Mediana prędkości pobierania danych z wykorzystaniem sieci 5G w trzecim kwartale 2020 roku w krajach Unii Europejskiej (źródło: Speedtest)

Speedtest podaje, że sieć 5G w trzecim kwartale 2020 roku była dostępna w 99 krajach na całym świecie we w sumie 14643 miastach. Najwięcej z nich, bo aż 7583, znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych. Na drugim miejscu są Niemcy (2312), na trzecim Austria (1104), a na czwartym Holandia (1009). To jedyne państwa, które mają ponad 1000 miast z zasięgiem sieci 5G.