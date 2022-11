Od dziś zapłacisz za paliwo na stacji Shell bez podchodzenia do kasy

Zaczęło się od Orlen Pay, dzięki któremu wielu stałych bywalców placówek spod znaku czerwonego orła mogło uiścić opłatę za paliwo nie przekraczając nawet progu stacji benzynowej. Teraz bez wizyty przy kasie zapłacimy również na stacji Shell.

Tankuj, skanuj, płać, jedź

Mój stosunek płatności mobilnych do wizyt na stacji wynosi zapewne ok. 10 do jednego. Zalanie do pełna, wyciągnięcie smartfona, kilka kliknięć i można jechać – bez stania w kolejkach i proponowania „przykasówek”. Z tego powodu wytworzyłem przyzwyczajenie, że odwiedzam wyłącznie te firmy, które gwarantują mi natychmiastowe płatności za paliwo z poziomu aplikacji. Do listy „szybkich stacji” na której znajduje się obecnie Orlen, Lotos czy Circle K dołącza właśnie brytyjski Shell.

Shell poinformował właśnie, że płatność za paliwo kupione na stacji tej sieci stała się właśnie możliwa bez odwiedzania kasy również dla klientów indywidualnych – wcześniej, w czerwcu tego roku dana funkcja trafiła do klientów flotowych. Cieszy zatem fakt, że wystarczyło kilka miesięcy, aby koncern otworzył się na wszystkich.

Od dzisiaj aplikacja Shell staje się również sposobem na szybką płatność za paliwo.

Jak zapłacić na Shellu i nie podchodzić do kasy?

Oczywiście należy spełnić kilka warunków, aby skorzystać z płatności bez wizyty w budynku stacji. Po pierwsze należy przystąpić do programu lojalnościowego Shell ClubSmart. Następnie trzeba uruchomić usługę Shell SmartPay na dedykowanej aplikacji na Androida lub iOS-a i podpiąć kompatybilne źródło płatności. Gotowe! Na obecną chwilę takim źródłem może być karta płatnicza, Google Pay, ApplePay czy PayPal. Transakcje chroni PIN utworzony podczas pierwszych zakupów lub dwustopniowa weryfikacja przy płatności „plastikiem”.

Zabrakło więc na start płatności BLIKIEM ale podejrzewam, że debiut tego typu płatności to tylko kwestia czasu. Podobnie jak podpięcie wszystkich stacji należących do koncernu do programu płatności mobilnych – na obecną chwilę w całej Polsce można płacić za pomocą aplikacji na prawie 400 stacjach Shell. Automatyczne rozpoznanie lokalizacji w appce podpowie Wam, czy dana stacja obsługuje nowy system płatności. Tu również spodziewam się rozszerzenia usługi na wszystkie stacje w Polsce w najbliższych miesiącach.