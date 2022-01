Polacy najczęściej niszczą swoje Samsungi

Czy zastanawialiście się czasem, jak dużo telefonów jest niszczonych przez naszą nieuwagę? Możliwe, że i nam pewnego razu zadrżała ręka, przez co trzymany przez nas smartfon spadł na płytę chodnikową czy podłogę, w wyniku czego uszkodził się ekran. To popularna przyczyna wizyt w serwisach.

Uszkodzenie smartfona co każde dwie minuty

Firma Digital Care podzieliła się ciekawymi danymi dotyczącymi statystyk zgłoszeń do serwisów telefonów komórkowych w ubiegłym roku. Okazuje się, że najwięcej smartfonów niszczymy w okresie wakacyjnym. To wtedy są one bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne – częściej wyciągamy je z kieszeni, niesiemy w dłoni podczas spacerów, bywa, że wpadają nam do wody. Drugim najczęstszym terminem wykonywania napraw jest styczeń. Wiadomo: zima, ręce w rękawiczkach, a obudowy smartfonów są śliskie – nietrudno o nieszczęście.

Jak się okazuję, zdecydowana większość napraw ma związek właśnie z niefortunnymi upadkami telefonów. Aż 90 procent napraw realizowanych przez Digital Care dotyczy ekranów. Pozostałe 10 procent to zalania i problemy z głośnikami.

W lipcu i sierpniu aż o 33 procent wzrasta ryzyko zalania wodą, a o 11 procent ryzyko uszkodzenia mechanicznego. W tym czasie często trafiają do nas również urządzenia z mikrofonami zatkanymi piaskiem, co jest efektem nieodpowiedniego zabezpieczenia telefonu podczas plażowania. Otrzymujemy też sprzęt, który był przypadkowo wyprany w pralce albo spadł z dużej wysokości. Przyczyny uszkodzeń są naprawdę różne, a wiele z nich, pomimo 10-letniego doświadczenia Digital Care, wciąż nas zaskakuje. Maciej Sierakowski, Key Account Director z Digital Care

Najbardziej popularne smartfony w serwisach

Skoro najczęściej wybieranymi w Polsce smartfonami są urządzenia Samsunga czy Xiaomi, wcale nie dziwne, że to właśnie produkty tych marek najczęściej doświadczają rozbicia ekranu i innych usterek, a następnie trafiają do serwisów.

W 2021 roku klienci Digital Care oddawali do naprawy smartfony Samsunga, Huawei, Xiaomi i Apple. Najczęstszymi klientami byli posiadacze Samsungów Galaxy A50 i Galaxy A51 oraz Huawei P30 Lite. W końcu to właśnie takie modele ze średniej półki sprzedają się najlepiej, jest ich najwięcej, więc to one najczęściej goszczą u serwisantów.

Najwięcej telefonów przekazywano serwisom w Warszawie, a kolejnymi miejscami z dużymi liczbami napraw były Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk i aglomeracja śląska.

Trudno o zaskoczenie, jeśli chodzi o powyższe dane, ale ciekawe jest to, że styczeń okazał się tak „popularnym” terminem, jeśli chodzi o serwis elektroniki. Uważajcie na swoje smartfony – nikomu nie życzymy zbitego ekranu! :)