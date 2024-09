W Polsce nie może być tak taniego serwisu VOD, dlatego Polacy zapłacą więcej

Choć zarobki w Polsce stale rosną, to wraz z nimi rosną ceny w sklepach (nie dotyczy to cen iPhone’ów), a także ceny dostępu do serwisów VOD. Platforma Megogo była chlubnym wyjątkiem, lecz wkrótce przestanie.

Kolejny serwis VOD podrożeje. Tym razem Megogo

Serwis Megogo zadebiutował w Polsce w lutym 2023 roku. Pochodzi on z Ukrainy i jest dostępny w kilkunastu krajach na całym świecie. Jego polska oferta od początku jest bardzo atrakcyjna, ponieważ najtańszy pakiet kosztuje zaledwie 9,99 złotych miesięcznie, a przy wykupieniu subskrypcji na rok można zaoszczędzić 50% w skali roku.

Ponadto w ofercie dostępne są pakiety Optymalny za 34,99 złotych miesięcznie i Maksymalny za 44,99 złotych. W obu przypadkach można do końca września 2024 roku skorzystać z różnych promocji – zniżki 30% na roczną subskrypcję lub sprawdzić dany pakiet przez 7 dni za 1 złoty.

Od 21 października 2024 roku zacznie jednak obowiązywać nowy cennik. Cena pakietu Startowego się nie zmieni, w przeciwieństwie do cen pakietów Optymalny i Maksymalny. Ten pierwszy zdrożeje o 10 złotych, natomiast drugi o 15 złotych. Oznacza to, że będą kosztowały odpowiednio 44,99 złotych i 59,99 złotych miesięcznie.

Megogo – dostępne pakiety i stare ceny (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Jeśli ktoś chce uniknąć podwyżek i płacić mniej, to jedyną opcją jest wykupienie subskrypcji na rok najpóźniej 30 września 2024 roku, bo właśnie tego dnia kończy się promocja zapewniająca 30% zniżki na roczny dostęp.

Dlaczego dostęp do Megogo będzie droższy? Bo jest za tani

To bardzo duże podwyżki. Maciej Celmer, Business Development & Partnerships Manager w Megogo, podczas konferencji Związku Operatorów Kablowych w Polsce w Toruniu powiedział, że do platformy docierały sygnały, iż ceny oferowanych w kraju nad Wisłą pakietów są zbyt niskie.

Na podwyżkach cen zyska jednak nie tylko sam serwis, ale też operatorzy, ponieważ dzięki nim będą mieli wyższe marże. W ostatnim czasie platforma Megogo pojawiła się w ofercie operatorów Plus, Netia i Play oraz T-Mobile. Klienci wszystkich ww. sieci otrzymali darmowy dostęp do tego serwisu.