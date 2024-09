Prawdziwy skandal: profil Mistrzowie.org usunięty z Facebooka

Facebook po raz kolejny pokazał, że walka z nim jest niczym walka z wiatrakami. Właściciel popularnego w Polsce serwisu Mistrzowie.org poinformował, że jego fanpejdż na portalu został bezpowrotnie usunięty. To skandaliczna sytuacja.

Mariusz Składanowski, który stworzył szereg cieszących się ogromną popularnością w Polsce serwisów, w tym Demotywatory.pl, JoeMonster.org i Mistrzowie.org, poinformował, że profil tego ostatniego został usunięty z portalu Facebook. Jak do tego doszło?

Najpierw Składanowski otrzymał komunikat o zawieszeniu profilu Mistrzów, ponieważ miał on naruszać standardy Facebooka. Dokładnym powodem miało być „podszywanie się pod inne osoby lub marki”. Po zapoznaniu się z zasadami właściciel serwisu odwołał się od tej decyzji, jako argument wybierając z listy dostępnych „Ta strona została błędnie zrozumiana”.

Odwołanie zostało rozpatrzone niemal natychmiast. Niestety niekorzystnie dla właściciela, ponieważ Facebook postanowił całkowicie i bezpowrotnie usunąć profil Mistrzów. Składanowski nie może się odwołać od tej decyzji – jedynym wyjściem jest ponownie stworzenie fanpejdża, choć istnieje prawdopodobieństwo, że nowy profil również zostałby usunięty.

Dlaczego? Składanowski podejrzewa, że profil Mistrzów został zgłoszony przez istniejącą od 2020 roku stronę Mistrzowie z filmikami sportowymi i wiralami. Szkopuł w tym, że ta ostatnia ma znacznie mniejszy staż niż fanpejdż serwisu Mistrzowie.org, bowiem ten istniał już od 2012 roku.

W komentarzach różne osoby przytaczają wiele podobnych historii i w dużej części powtarza się, że właściciele kont nie są w stanie cofnąć decyzji Facebooka

Tak się składa, że całkiem niedawno znaleźliśmy się w bardzo podobnej sytuacji – w maju 2024 roku cofnięto publikację strony Tabletowo.pl na Facebooku, jako powód podając, że „była niezgodna ze Standardami społeczności”. Żeby było śmieszniej, choć wtedy wcale nam do śmiechu nie było, część wiadomości była po angielsku:

This is because Tabletowo.pl goes against our Community Standards on account integrity and authentic identity.