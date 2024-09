Nowy telewizor Xiaomi to prawdziwy gigant

W przypadku telewizorów rozmiar zdecydowanie ma znaczenie – w końcu na większym ekranie można zobaczyć zdecydowanie więcej. Najnowszy telewizor Xiaomi jest naprawdę ogromny – trzeba mieć duży salon, żeby go zmieścić. I też sporo siły, by go w ogóle podnieść i postawić lub powiesić na ścianie.

Xiaomi TV Max 100 2025 to naprawdę duży telewizor

Najczęściej wybierana przekątna ekranu z roku na rok się powoli zwiększa, ale wciąż bardzo daleko jej do stu cali. A właśnie tyle ma Xiaomi TV Max 100 2025. Ogromny wyświetlacz wiąże się z „adekwatnymi” rozmiarami – sam telewizor ma wymiary 2229x1280x96 mm, natomiast z podstawą już 2229x1344x473 mm.

Nie tylko wygospodarowanie tak dużej powierzchni może być wyzwaniem, ale też sam montaż telewizora. Waży on bowiem aż 59 kg, a z podstawą 59,6 kg. Przykręcenie podstawy zapewne będzie łatwiejsze niż powieszenie urządzenia na ścianie, co również można zrobić – w tym celu należy użyć uchwytu o rozmiarach 700×400 mm.

Xiaomi TV Max 100 2025 (źródło: Xiaomi)

Wysiłek powinien się jednak opłacać, ponieważ Xiaomi TV Max 100 2025 wyposażony jest w wyświetlacz QLED o rozdzielczości 4K 3840×2160 pikseli, który może odświeżać obraz z częstotliwością nawet 144 Hz, a ponadto obsługuje 94% palety barw DCI-P3, 10-bitową głębię kolorów (1,07 mld) i tryb Filmmaker.

Telewizor wspiera również technologie MEMC (4K 120 Hz), Dolby Vision, HDR10+ i HLG. Dźwięk emitują zaś dwa głośniki o mocy 15 W, a o jego wysoką jakość dba Dolby Atmos. Wysoką wydajność urządzenia mają z kolei zapewnić procesor z czterema rdzeniami Cortex-A73, 3 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci oraz łączność Wi-Fi 6.

Xiaomi TV Max 100 2025 oferuje również tryb ultra niskiego opóźnienia 4 ms i technologię AMD FreeSync Premium, co ma się przydać podczas grania, a także Google TV, bezpłatne kanały na żywo Xiaomi TV+, wbudowany Chromecast oraz obsługę Miracast i Apple AirPlay.

Jaka jest cena Xiaomi TV Max 100 2025?

Cena tego modelu nie została jeszcze podana, ale w Polsce możecie kupić bardzo podobny telewizor Xiaomi TV Max 85 2025 w promocyjnej cenie z niemałym rabatem z okazji polskiej premiery.

Jeśli natomiast zastanawiacie się, jaki telewizor OLED kupić w 2024 roku, to poradnik znajdziecie na Tabletowo.pl!