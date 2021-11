Amazon jest chętny wyprodukować serial na podstawie serii gier Mass Effect

Ależ by to było dobre! Amazon Studios podobno pracuje nad zawarciem umowy z Electronic Arts, dzięki której zyskałoby prawa do ekranizacji serii gier Mass Effect.

Nazywam się komandor Shepard, a to byłby mój ulubiony serial w galaktyce

Seria Mass Effect (a zwłaszcza trylogia) to dla wielu najlepsza space opera w świecie gier. BioWare, za czasów swojej świetności miało bardzo dobrą rękę do RPG-ów akcji, co znakomicie wykorzystało Electronic Arts. Nawet po latach znalazło się mnóstwo chętnych do przypomnienia sobie historii komandora Sheparda i jego wesołej kompanii, za sprawą wydanej na początku tego roku Edycji Legendarnej – odświeżonej wersji pierwszych trzech gier z uniwersum.

Mass Effect: Edycja Legendarna

Oczywiście wciąż czekamy na kolejne zapowiedzi kontynuacji Mass Effecta (z pewnych przyczyn część fanów nie zalicza do tego Mass Effect: Andromeda). EA jest bardzo oszczędne w rzucaniu okruszków informacji – zapewne dlatego, że kolejna odsłona gry jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie produkcji.

Żeby jednak zainteresowanie wspaniale wykreowanym światem Mass Effect nie opadało, pojawiły się doniesienia o serialu, którego akcja działaby się w uniwersum gry. Amazon jest ponoć bliski zawarcia umowy z Electronic Arts, dzięki czemu franczyza otrzymałaby własny serialowy sezon na Amazon Prime Video.

Informatorzy nie zdradzają dodatkowych szczegółów poza tym, że Amazonowi bardzo spodobał się sukces serialu Koło czasu i bardzo chętnie podejmie się finansowania kolejnych seriali z gatunku science fiction i fantasy – a to jest coś, w co Mass Effect znakomicie się wpisuje.

Oczywiście ani Amazon Studios, ani Electronic Arts nie komentują tych doniesień. Czy będziemy mogli zobaczyć ulubionych bohaterów gier na małym ekranie? Byłoby to z pewnością spełnienie marzeń niejednego fana tej znakomitej serii. Seriali sci-fi wiecznie mało, a jeszcze mniej – tych bardzo dobrych i wybitnych. Trzymamy więc kciuki, żeby komandor Shepard znalazł swoją drogę ku serialowej adaptacji!