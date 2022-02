Hitman Sniper za darmo na smartfony z Androidem i iPhone’y

Gier wysokiej jakości na smartfony jest sporo, ale takich, które moglibyśmy ograć bez opłat, jest raczej niewiele. Tym bardziej cieszy, że teraz można pobrać za darmo Hitman Sniper.

Reklama

Grę Hitman Sniper pobierzesz za darmo

Square Enix LTD zajmuje się wydawaniem mobilnych wersji swoich największych hitów i robi to w bardzo eleganckim stylu. Zamiast zajmować się przenoszeniem głośnych tytułów na smartfony 1:1 (tu wyjątkiem jest Life is Strange), w sklepach z aplikacjami pojawiają się eleganckie łamigłówki z motywami opartymi na światach i bohaterach Deus Ex, Lary Croft czy Hitmana. Od czasu do czasu można nawet liczyć na to, że pobierzemy je za darmo.

Podobnie stało się z Hitman Sniper. Choć nie jest to już gra oparta na formule GO, to przez wielu uznawana jest za jedną z najlepszych strzelanek snajperskich na smartfony. Na gracza czeka ponad 150 różnych misji z różnorodną grafiką, w których będziemy eliminować cele, zbierać części do broni i odblokowywać najlepsze z nich. Tytuł ma nawet swój tryb zombie. Agent 47 nie był tak skuteczny w terenie od czasu Hitman GO.

Reklama

8 Ocena

Gra jest tym bardziej warta zainteresowania, że do tej pory trzeba było za nią zapłacić. 5,19 zł to niewiele, ale dla wielu stanowi bardziej barierę psychologiczną niż finansową. Teraz gra dostępna jest za darmo – zarówno w wersji ze sklepu Google Play, jak i tej z App Store. Trzeba tylko pamiętać, że Hitman Sniper przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich odbiorców.

Jeśli gustujemy w tego typu produkcjach, nie ma się nad czym zastanawiać. To świetny trening przed zapowiedzianym przez Square Enix LDT Hitman Sniper: The Shadows.