Sennheiser zadba o Twój słuch na koncercie

Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w koncercie swojego ulubionego zespołu i czułeś, że od głośnych dźwięków aż bolą uszy? Standardowe zatyczki i zniekształcony dźwięk nie przemawiają do Ciebie? Sennheiser, wiodący producent sprzętu audio, wprowadza rozwiązanie, które pozwoli cieszyć się najwyższą jakością dźwięku bez uszczerbku dla słuchu.

Dla ochrony słuchu

Jednym z głównych powodów, dla których fani muzyki na żywo rezygnują z tradycyjnych stoperów, jest obawa przed utratą jakości dźwięku i odczuciem jak by się było pod wodą. Odpowiedzią na to wyzwanie jest Sennheiser SoundProtex – zatyczki przeciwhałasowe, które chronią słuch. To, co je wyróżnia na tle konkurencji, to brak zniekształcania, czy przytłaczania odbieranego dźwięku z zewnątrz.

Dzięki opatentowanej technologii filtrów membranowych, zaawansowane zatyczki do uszu SoundProtex oferują wysoką jakość dźwięku w pełnym zakresie częstotliwości. Filtry zastosowane w zatyczkach redukują ciśnienie akustyczne, zmniejszając potencjalnie szkodliwą głośność dźwięku. Dla przykładu, na koncertach rockowych poziom głośności często przekracza 100 dB. Długotrwała ekspozycja na takie hałasy może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Filtry dwustopniowe w zatyczkach firmy Sennheiser zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przepuszczać tylko czysty, zrównoważony dźwięk. Dzięki połączeniu dostrojonej membrany i siatki tłumiącej, zarówno wysokie, jak i niskie częstotliwości są odpowiednio redukowane. Co więcej, zatyczki SP zostały tak zaprojektowane, aby użytkownik mógł bez problemu prowadzić rozmowę bez konieczności ich zdejmowania.

SoundProtex w przeciwieństwie do wielu klasycznych stoperów, cechują się możliwością wielokrotnego użytku. Wystarczy je wytrzeć lub opłukać wodą i zatyczki są gotowe do ponownego działania.

W standardowym opakowaniu znajdują się trzy rozmiary końcówek dousznych, które zapewniają wygodę i odpowiednie dopasowanie przez wiele godzin. Materiał TPE, z którego są wykonane zatyczki, jest miękki i elastyczny. Dodatkowo nie zawiera plastyfikatorów ani innych substancji mogących podrażniać wrażliwą skórę uszu.

Zatyczki Sennheiser SoundProtex doskonale sprawdzają się nie tylko na koncertach i festiwalach, ale również w innych sytuacjach, gdzie potrzebna jest ochrona przed hałasem. Mogą być używane w podróży, w hałaśliwym biurze podczas skupienia, a nawet do cieszenia się ciszą i relaksem.

Zatyczki na każdą okazję – Sennheiser SoundProtex Plus

Sennheiser SoundProtex Plus, wariant zatyczek z dodatkowymi filtrami akustycznymi, pozwala jeszcze bardziej dostosować głośność odbieranego otoczenia do indywidualnych preferencji. Z różnymi poziomami tłumienia dźwięku, użytkownicy mogą zapewnić sobie odpowiedni stopień wyciszenia do danego wydarzenia.

Użytkownik może wybrać mocny filtr (ciemnoszary) dla głośnych imprez, filtr średni (szary) na festiwale lub podróże, lub najlżejszy filtr (jasnoszary) dla cichszych wydarzeń czy wizyt w barach i restauracjach. Istnieje również filtr pełnej blokady dźwięku (czarny), który zapewnia całkowitą ciszę, nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Ostatni z filtrów dostępny jest także w podstawowym wariancie.

Zatyczki przeciwhałasowe Sennheiser SoundProtex i SoundProtex Plus będą dostępne na rynku w trzecim kwartale 2023 roku. Ich sugerowane ceny detaliczne wynoszą odpowiednio 189 złotych i 369 złotych.