Sekret Microsoft Office odkryty po… 29 latach

Programiści od zawsze lubili ukrywać w oprogramowaniu różne smaczki i sekrety, na które niełatwo było wpaść. W przypadku pakietu Microsoft Office ktoś postarał się chyba aż za bardzo.

Zabawa w chowanego

Easter eggi to temat znany od dekad. Praktyka, w której twórcy ukrywają przed typowym użytkownikiem treści tak, aby z zaskoczenia go zadziwić lub rozbawić, sięga lat 70. XX wieku. Projektowanie takich „znajdziek” jest w sumie pewnego rodzaju sztuką – trzeba bowiem postarać się, aby dotarcie do sekretu nie było zbyt łatwe (wtedy staje się tylko znaną powszechnie ciekawostką); przesadzając w drugą stronę można natomiast sprawić, że odkrycie nieznanego może trochę potrwać.

W przypadku gier wideo gracze odkryli niedawno sekret w Red Dead Redemption 2 – a raczej próbują odkryć, bo zagadka pajęczych sieci, które istnieją w grze od dnia debiutu, nie została rozwiązana. Fani zaczęli zbieranie poszlak od grudnia 2025 roku, a trzeba przypomnieć że RDR 2 zadebiutował na rynku ponad 7 lat temu.

Microsoft Office ujawnia sekret po… 29 latach

Jeżeli chodzi jednak o okres pomiędzy powstaniem easter egga a jego odkryciem, to tytuł Rockstar Games nie jest rekordzistą w ostatnim czasie. Okazuje się, że w Wordzie, będącym częścią Office 97, zaszyto sekret, który czekał na odkrycie aż 29 lat, co może należeć do branżowych rekordów.

Jak programistom udało się tak dobrze ukryć tajemniczy element? Okazuje się, że droga do niego jest nieco szalona. Oprócz oczywistości pokroju uruchomienia Worda z pakietu Office 97, częścią działań jest ustawienie daty w 1997 roku lub późniejszym. Następnie, trzymając wciśnięty klawisz „Control”, należy podstawowy pasek narzędzi (ten z ikonami „nowy dokument”, „drukuj”, „korekta” itd.) przesunąć na górną belkę kursorem i upuścić puszczeniem „Control”.

Następnie pasek należy przenieść na lewą stronę okna, na dół, na prawo i na koniec z powrotem na górę. Po tym wszystkim trzeba zawrócić głowę Clippy’emu – spinaczowej maskotce Microsoftu klikając na niego. W nowym oknie należy napisać w rubryce „This is not a contest.” (To nie są zawody. – tłum. własne) pamiętając, że znak interpunkcyjny też ma w tym przypadku znaczenie. Na końcu wystarczy kliknąć „szukaj”, aby na ekranie pojawiła się lista twórców pakietu Office 97, z czasem wzbogacona o komentarz maskotki.

Reading @stevesi's amazing posts about Office 97's development got me wondering.. could there be more fun stuff hiding under the hood that nobody found yet? Yessir! There's a whole developer credits sequence incl. commentary from Clippit that starts 1 minute in. Take a look! 📹📎 pic.twitter.com/h83VnGfk4E — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) January 11, 2026

Odkrycia dokonał użytkownik Twittera/X o pseudonimie Albacore. Nie jest to może najbardziej skomplikowana procedura dotarcia do easter egga, jednak trzeba przyznać, że mało komu do głowy przyszłoby machanie paskiem zadań i szukanie specyficznych fraz z Clippym po aplikacji służącej do pisania tekstów.

Ciekawe, czy był to ostatni sekret do znalezienia w Office 97, czy może programiści przygotowali coś jeszcze z myślą „no, tego to już na pewno nikt nie znajdzie”.