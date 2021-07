Sapphire prezentuje swoje pierwsze chłodzenie pod procesory AMD

Sapphire to firma zajmująca się produkcją niereferencyjnych kart graficznych AMD Radeon. Firma postanowiła rozszerzyć swoje portfolio w zakresie podzespołów komputerowych i wprowadza swoje pierwsze chłodzenie – co ciekawe, kompatybilne tylko i wyłącznie z procesorami produkcji AMD.

Sapphire Nitro LTC to kompaktowe chłodzenie

Użytkownik Twittera pod pseudonimem @momomo_us udostępnił link do chińskiej strony Sapphire, na której zostało ogłoszone nowe chłodzenie producenta. Dzięki temu możemy bliżej przyjrzeć się nowemu produktowi firmy.

Reklama

Jeżeli chodzi o budowę chłodzenia Sapphire Nitro LTC, to składa się ono z jednowieżowego, dodatkowo obudowanego radiatora o wymiarach 92,5 × 105 × 134 mm. Sugeruje nam to, że cooler zdecydowanie należy do tych mniejszych, a więc powinien zmieścić się do większości obudów typu tower, a nawet mniejszych typu cube czy Mini-ITX.

Nitro LTC zostało wyposażone w system 5 ciepłowodów, które dodatkowo zostały pokryte niklem. Rurki niestety nie mają bezpośredniego styku z IHS procesora. Całość konstrukcji waży 680 g. Na pokładzie nie zabrakło 4-pinowego złącza PWM.

Producent wyposażył Nitro LTC w pojedynczy wentylator o średnicy 92 mm, który wspiera adresowalne podświetlenie za sprawą diod ARGB. Wentylator cechuje się podwójnie łożyskowaną konstrukcją, a więc powinien oferować lata bezproblemowego działania.

Najbardziej obawiam się hałasu, który Sapphire Nitro LTC będzie w stanie wytworzyć. Wentylator zapewnia zakres od 450 aż do 4500 obrotów na minutę – konkurencja oferuje chłodzenia, których wentylatory rozpędzają maksymalnie do 2000 obrotów na minutę. Rozumiem, że Sapphire to producent kart graficznych, niewyspecjalizowany w produkcji innych części sprzętu komputerowego, jednak moim zdaniem lepiej jest zastosować wentylator o większym ciśnieniu, ale o mniejszych obrotach.

Sapphire Nitro LTC nie należy do najbardziej wydajnych chłodzeń – chociaż nie do tego został stworzony. Cooler najlepiej sprawdzi się z procesorami, których TDP nie przekracza 100 W. Modele typu Ryzen 5 5600, Ryzen 5 3600X, czy Ryzen 7 3700X, które cechują się TDP na poziomie 65 W idealnie sprawdzą się wraz z Sapphire Nitro LTC, pozostawiając chłodzeniu dodatkowy margines mocy, dla podkręcenia układu.

Chłodzenie należy do tych mniej masywnych, a więc w zestawie nie ma dodatkowego uchwytu montażowego. Nitro LTC wykorzystuje system montażowy znany z boxowych chłodzeń AMD Wraith Spire, czy Wraith Stealth. W zestawie znajdziemy także pastę termoprzewodzącą.

Niestety w kwestii dostępności oraz ceny nie wiemy nic. Patrząc na to, że karty graficzne Sapphire od lat są wprowadzane na nasz rynek, możemy pokusić się o stwierdzenie, że Nitro LTC trafi także do Polski.