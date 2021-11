Trzymasz w dłoni Samsunga Galaxy Note? To ginący gatunek. Więcej modeli nie będzie

Smartfony Samsung Galaxy Note to jedne z najbardziej rozpoznawalnych urządzeń mobilnych na świecie. Całkiem słusznie, jeśli wspominamy o kieszonkowym urządzeniu z rysikiem, wyobrażamy sobie jeden z modeli z tej serii. Wkrótce się z nią pożegnamy.

Reklama

Czy to koniec smartfonów Galaxy Note?

Krótko mówiąc – tak. Oczywiście, by dojść do takiego wniosku, trzeba dodać dwa do dwóch, bo Samsung wstrzymuje się z wydaniem oficjalnego stanowiska w tej kwestii. Nie trzeba jednak prowadzić rozbudowanego dziennikarskiego śledztwa, by zorientować się, że Galaxy Note 20 wraz z wersją Ultra są ostatnimi przedstawicielami tej serii urządzeń.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – ostatni znany nam „Notatnik” (fot. Miłosz Starzewski)

Najwięcej mówią same poczynania Samsunga – firma nie zaprezentowała w tym roku żadnego smartfona z rodziny Galaxy Note. Żad-ne-go. I nie ma żadnych szans, że przed końcem roku taki zobaczymy. Od dłuższego czasu informatorzy zgodnie twierdzą, że duchowym spadkobiercą tej serii zostanie przyszłoroczny Samsung Galaxy S22 Ultra, w którego obudowie znajdzie się miejsce do przechowywania rysika S Pen – zupełnie jak w Note’ach.

Reklama

Tym bardziej prawdopodobne wydają się doniesienia z ET News, zgodnie z którymi Samsung zaprzestanie produkcji smartfonów Galaxy Note pod koniec roku. Podobno w planach produkcyjnych na 2022 rok w ogóle nie uwzględnia się tej serii.

Zamiast być „rozdartym” pomiędzy różnymi flagowymi liniami urządzeń, Samsung zamierza zrobić więcej miejsca dla sprzętów z elastycznymi ekranami. Przesunięcie zasobów ma ponoć na celu ustabilizowanie produkcji serii Galaxy Z Fold oraz Galaxy Z Flip. Na 2022 rok Koreańczycy zaplanowali wydanie do sklepów 13 mln sztuk składanych smartfonów – to więcej niż 12,7 mln i 9,7 mln sztuk Galaxy Note, które sprzedano odpowiednio w 2019 i 2020 roku.

Skoro popularność smartfonów z rysikiem ostatnio miała spadała, Samsung najwyraźniej doszedł do wniosku, że nie będzie na siłę utrzymywał jej na niskich poziomach. Zamiast tego, skupi się na urządzeniach nowej generacji, które stają się coraz ważniejszym elementem rozpoznawczym dla marki. Powoli, acz skutecznie, „składańce” zaczynają być dla Samsunga tym, czym była niegdyś dla firmy seria Galaxy Note.

Cóż, fajnie było.