108 Mpix w aparacie smartfona to za mało. Samsung wkrótce wyprodukuje matrycę 144 Mpix

Ponieważ już dawno temu producenci smartfonów przestali przerzucać się pamięcią RAM, a nawet wynikami benchmarków, modną dziedziną, w jakiej obecnie między sobą konkurują, są możliwości fotograficzne ich produktów. Samsung chce wyjść na prowadzenie z matrycą 144 Mpix.

Kończący się rok obfitował w premiery smartfonów z matrycami aparatów 48 Mpix, 64 Mpix, a trafiły się nawet modele z kamerą 108 Mpix. Najwyraźniej telefony z większymi matrycami i oferujące większą liczbę pikseli sprzedają się lepiej, skoro Samsung nie zamierza zatrzymywać się na „marnych” 108 Mpix. W przygotowaniu ma sensor 144 Mpix.

144 Mpix następne w kolejce

Jeden z ludzi zawodowo zajmujących się ujawnianiem planów uznanych producentów smartfonów, opublikował dziś informację o rozwoju działu fotograficznego Samsunga w kontekście urządzeń mobilnych.

Koreańczycy zamierzają stworzyć matrycę o rozdzielczości 144 Mpix, którą można by wykorzystać w urządzeniach mobilnych. Zgodnie z udostępnionymi materiałami, proces litograficzny 14 nm ma być idealny do produkcji podzespołów o takim stopniu złożoności. Dotąd używany był przy tworzeniu procesorów, ale skoro same układy będą wkrótce charakteryzować się dokładniejszą litografią, proces produkcyjny można dostosować do innego rodzaju części.

Crazy, Samsung is planning to use a 14nm process to make 144MP sensors. pic.twitter.com/H9PvLUuqYY — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2019

Samsung niczego nie potwierdził ani nie zaprzeczył. Nie ma też żadnych szczegółów dotyczących nowego sensora. Oprócz powyższego przecieku, dysponujemy tylko pośrednimi dowodami w postaci informacji z konferencji IEDM, na której Koreańczycy rzekomo zaprezentowali wybranemu gronu zoptymalizowany proces produkcyjny FinFET 14 nm, dostosowany do wytwarzania elementów związanych z obrazowaniem.

Byłby to kolejny krok po wprowadzeniu na rynek nowego sensora 108 Mpix o nazwie ISOCELL Bright HMX z pikselami o wielkości 0,8 µm i matrycy 1/1.33″. Zastosowano go w Xiaomi CC9 Pro, Xiaomi Mi Note 10, i najpewniej trafi on do Samsunga Galaxy S11.

Jeśli w kolejnych flagowcach Samsunga rzeczywiście zobaczymy tak potężne matryce, to wkrótce okaże się, że 64 GB pamięci w urządzeniu to trochę za mało, jeśli wykazujemy się większą aktywnością w robieniu zdjęć. Fotki z aparatu 144 Mpix będą ważyć swoje.

źródło: @UniverseIce dzięki Tech2