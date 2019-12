Tak naprawdę ma wyglądać aparat w Samsungu Galaxy S11+

Kilka tygodni temu w sieci pojawiły się pierwsze rendery Samsunga Galaxy S11+. Jako że pochodziły one od bardzo wiarygodnego źródła, wydawało się, że wiemy już, jak będzie wyglądał ten smartfon. Dość szybko inny, równie dobrze poinformowany leakster, dał jednak znać, że najważniejszy element w nadchodzącym flagowcu zostanie inaczej zaprojektowany. Teraz mamy okazję zobaczyć, w jaki sposób zagospodarowana będzie wyspa na panelu tylnym urządzenia.

Od dawna mówi się, że Samsung Galaxy S11+ może nas naprawdę zaskoczyć, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Koreańczycy co roku największy nacisk kładą na możliwości fotograficzne swoich flagowców i nie inaczej ma być w przypadku najnowszej generacji. Co więcej, model z „Plusem” w nazwie nie będzie po prostu większą wersją Galaxy S11 – na jego pokładzie znajdzie się jeszcze lepszy, bardziej zaawansowany aparat.

Aparat w Samsungu Galaxy S11+

Według pierwszych renderów, aparaty na wyspie umieszczonej na panelu tylnym miały być „porozrzucane” po jej całej powierzchni. Nie wszystkim taki projekt przypadł do gustu z uwagi na brak symetrii, która w przypadku smartfonów jest pożądana (chociaż oczywiście nie da się uzyskać jej w 100%, ale w przypadku poszczególnych elementów już jak najbardziej).

Wkrótce po opublikowaniu tych renderów, dobrze rozeznany w planach wydawniczych Samsunga @UniverseIce poinformował, że Galaxy S11+ będzie wyglądał nieco inaczej. Teraz możemy zobaczyć, jak Koreańczycy naprawdę mają zaaranżować wyspę z aparatami – finalny projekt przedstawia grafika na samej górze. I chociaż wyspa jest ukazana tylko w połowie, to i tak materiał zdradza mnóstwo informacji. W widocznym rzędzie znajdują się aparat z obiektywem szerokokątnym, główny aparat (o rozdzielczości prawdopodobnie 108 Mpix z funkcją nagrywania wideo w 8K) i aparat o budowie peryskopowej.

Nieoficjalnie mówi się, że ten ostatni zaoferuje 5x zoom optyczny, 50x zoom hybrydowy i nawet 100x zoom cyfrowy! Brzmi wręcz nieprawdopodobnie, ale jest to możliwe – wskazuje na to zastrzeżenie przez Samsunga znaku towarowego „Space Zoom” (pol. kosmiczny zoom), który sugeruje niespotykane dotąd możliwości w kwestii przybliżania obiektów na zdjęciu. Poniżej możecie zobaczyć, jak będzie wyglądał aparat o budowie peryskopowej do Galaxy S11+.

