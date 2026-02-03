Nowe słuchawki Logitech. Atutów im nie brakuje

Na polskim rynku zadebiutowały gamingowe słuchawki Logitech G325 Lighstpeed. To bezprzewodowy, lekki zestaw dla graczy, który zamyka całkiem niezłą specyfikację w bardzo stylowej konstrukcji. Co warto podkreślić: cena również nie należy do przesadnie wygórowanych.

Logitech G325 Lighspeed to gamingowe słuchawki łączące styl, niezłą specyfikację i dobrą cenę

Logitech G325 Lightspeed to wokółuszne słuchawki gamingowe z przetwornikami o rozmiarze 32 mm. Jednym z największych atutów tego urządzenia ma być 24-bitowy dźwięk. Producent twierdzi, że to gwarancja immersyjnej sceny dźwiękowej i wysokiej szczegółowości, dzięki czemu usłyszysz każdy krok czy szelest na wirtualnej arenie.

Dzięki technologii Lighspeed słuchawki zapewniają bezprzewodowe połączenie praktycznie bez opóźnień i to na dystansie nawet 30 metrow. W grach jest to wyjątkowo ważna kwestia. W razie czego można też skorzystać z łączności Bluetooth 5.2 – chociażby wtedy, gdy chcesz pograć nie na pececie lub konsoli, lecz smartfonie.

Logitech G325 Lightspeed (fot. Logitech)

Lista atutów jest bardzo długa. Co jeszcze oferują nowe słuchawki Logitech?

Miłośników wieloosobowej rozgrywki zainteresuje też pewnie podwójny (ale co ciekawe: ukryty w obudowie) mikrofon z technologią kształtowania wiązki i redukcją szumów wspomaganą przez sztuczną inteligencję. Nie bez znaczenia jest również długi czas pracy (sięgający 24 godzin na jednym ładowaniu), szczególnie że cały zestaw waży jedynie 212 gramów.

Producent zwraca także uwagę na miękkie nauszniki, mające zapewniać wielogodzinny komfort. W kontekście wygody wypada jeszcze wspomnieć o komplecie elementów sterujących w obudowie (włącznie z przyciskiem wyciszania mikrofonu oraz regulatorami głośności).

Wreszcie – co też należy podkreślić – słuchawki są w pełni kompatybilne (to znaczy oferują pełnię swoich możliwości) zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 1 i 2.

Ile kosztują słuchawki Logitech G325 Lightspeed?

Słuchawki Logitech G325 Lightspeed są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Cena urządzenia wynosi 349 złotych, co brzmi całkiem sensownie jak na taką specyfikację. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: biała, czarna i jasnofioletowa.