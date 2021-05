Apple zrobiło coś niebywałego. Coraz więcej producentów chce mieć laptopa na własnym procesorze ARM, w tym Samsung

Oczywiście to nie Apple jako pierwsze zamontowało procesor ARM w laptopie – nic z tych rzeczy. Ponownie mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której jakieś rozwiązanie przyjmowane jest przez firmę z Cupertino, a reszta rynku ostrożnie tupta za nią. Na przykład Samsung.

Za Apple nawet w ogień

Zawsze trochę człowieka to bawi, kiedy obserwuje, jak jakieś rozwiązanie trafia na rynek, by zostać odłożone w kąt. Wtedy do takiego zapomnianego pomysłu podchodzi pan Tim Cook, wstukuje kilka kilka cyferek na swoim kalkulatorku księgowego, po czym tę samą rzecz wprowadza u siebie w firmie. Produkty Apple zyskują uznanie, po czym rynek doznaje radosnego objawienia i dopiero wtedy ponownie bierze na tapet rozwiązanie, który nie wypaliło kilka lat wcześniej.

Żeby podać tylko kilka przykładów – tak było z wycięciami w ekranie smartfonów (szczęśliwie ten trend jest już wypierany przez normalnych producentów elektroniki) czy pozostawieniem zestawów sprzedażowych tych urządzeń bez dodatkowych akcesoriów pokroju ładowarki czy słuchawek (tutaj niestety mamy coraz więcej fanów cięcia kosztów).

Apple M1 (źródło: Apple)

Analogiczną formę sytuacja zaczyna przybierać w kwestii wykorzystania procesorów ARM w laptopach. Co z tego, że już w 2018 roku Qualcomm sprzedawał producentom notebooków procesor Snapdragon 8cx, skoro dopiero niedawno Apple ogłosiło, że przesiada się na układy ARM w swoich komputerach, a w listopadzie 2020 roku zaprezentowało pierwsze z nich. Mącąc w ten sposób wodę w branżowym bajorku, firma Tima Cooka zmotywowała do pracy także inne firmy technologiczne. Własne laptopy z samodzielnie zaprojektowanym procesorem ARM będzie mieć Huawei, a także – jak się okazało – Samsung.

Laptop z procesorem Exynos

Samsung nie po raz pierwszy będzie miał w ofercie laptopa z procesorem ARM – najświeższym przykładem jest Galaxy Book Go z chipsetem Snapdragon 7c od Qualcomma. Jednak teraz Koreańczycy planują sami zaprojektować układ dla ultrabooka. Jak donoszą źródła, wstępnie występuje on pod nazwą Exynos 2200 i zostanie wyposażony w grafikę AMD Radeon. Chip będzie powstawał w odlewniach Samsunga, w procesie technologicznym 5 nm.

Samsung Galaxy Book Go (fot. WinFuture)

Exynos 2200 z wbudowanym modemem 5G może znaleźć się zarówno w lekkich laptopach z Windowsem, jak i w tabletach działających na Androidzie, na co pozwala elastyczność układów o architekturze ARM.

Na razie nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby na dokładny czas premiery nowego Exynosa, ale spodziewamy się jej raczej w drugiej połowie 2021 roku.